Позор на OZON: 82-летнему волонтеру ZOV залили глаза перцовым баллончиком за безобидную просьбу

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11 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. В одном из пунктов выдачи заказов возле станции метро “Белорусская” произошел неприятный инцидент с известным продюсером и народным артистом Гунаром Ластом, который был оскорблен сотрудницей маркетплейса Ozon. По информации издания Mash, 82-летнему Гунару Ласту распылили перцовый баллончик в лицо, потому что он пытался получить подарки для своих коллег перед своим выездом в зону боевых действий. Пишет “Царьград”.

Инцидент произошел вечером 7 марта в пункте выдачи заказов на Грузинском переулке. Между Ластом и сотрудницей Ozon возник конфликт, когда она заявила, что заказа нет и она не обязана предоставлять информацию о работе маркетплейса. Безуспешные попытки успокоить ситуацию привели к тому, что сотрудница начала кричать и, видя, что это не пугает пенсионера, обратилась к перцовому баллончику, распылив его содержимое в его лицо.

После этого мужчине стало плохо, и ему потребовалась экстренная медицинская помощь. Прибывшие врачи оказали первую помощь и предложили Гунару Ласту поехать с ними в больницу, но он отказался. Вскоре на место происшествия прибыли полицейские, и пострадавший написал заявление на сотрудницу Ozon.

Гунар Ласт известен как главный режиссер ряда известных спектаклей, включая концерты в концертном зале храма Христа Спасителя. Также он в течение трех лет руководил горячей линией комитета за гражданские права, обращаясь к дежурным частям полиции и колоний, чтобы защищать права граждан, столкнувшихся с нарушениями.

Фото: irongamers.ru

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Автор: glavred

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город Горняк