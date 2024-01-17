Поговорили с двумя участниками конфликта и вспомнили их старые откровения друг о друге

Пользователи Сети возмутились из-за слитого в интернет видео с участием Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой: на кадрах актер в танце спускает штаны со своей подруги-балерины и целует ее в разные части тела.

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— Но у нее такой дух, что многие мужчины просто не выдерживают. Она — вольная, свободная, талантливая, красивая и говорит то, что думает. Далеко не всем мужчинам это нравится! Я прихожу к Насте, но даже мысли не допускаю о близких отношениях. Мы занимаемся священной тантрой. Я счастлив, что Анисина мне позволяет делать всё, за исключением проникновения в междуножный храм другой женщины, — сообщал Джигурда в своем старом интервью.

Сколько раз в день нужно Волочковой?

Никита Джигурда рассказывал до этого, что, даже если бы в его жизни не было фигуристки Марины Анисиной, он бы не рискнул вступать в контакт с Волочковой. Дело в том, что балерина обожает интимные игры, занимаясь сексом по 4–5 раз в день. Джигурда признается, что в его возрасте удовлетворить сексуальные потребности столь жаркой женщины ему было бы сложно.

— Я бы не рискнул вступать с ней в контакт, потому что Настька — суперсексуальная, — рассказывал Никита в интервью. — Сейчас я ее уже не потяну. Вот если бы лет двадцать назад, тогда бы потянул. А сейчас я уже матерый волк.

Так был ли роман?

Никита Джигурда не раз опровергал слухи о романе с Волочковой: по заявлениям актера, у них с Анастасией всегда была только дружба, тантрические практики и платоническая любовь. Было ли происходящее на недавно завирусившемся видео духовной практикой или выражением крепкой дружбы, достоверно неизвестно.

А вот свою жену, Марину Анисину, Никита Джигурда очень любит. Об их интимной жизни Джигурда отзывался в ярких красках:

— Первые пять лет с Маринкой у нас была почти ежедневная духовная Камасутра с ежедневными оргазмами с ее стороны. Ее мама говорила: «Джигурда ее околдовал, превратил в душечку!» Маринка и сама призналась, что только со мной она почувствовала себя женщиной, а не спортсменкой, — рассказывал актер в интервью.

Что думает жена Никиты Джигурды о его похождениях? В своих прошлых интервью спортсменка признавалась, что чувствует себя особенной.

— У гения может быть только одна Дульсинея — и других быть не может! — говорила о своем браке Марина Анисина.

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17.01.2024