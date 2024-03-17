Позывной “Колибри”: мама пятерых детей занимается поисками пропавших людей

В семье 34-летней Анны есть особенный ребенок – 11-летняя дочка

Казалось бы, может ли женщина, у которой пятеро детей, найти время на что-либо, кроме их воспитания, работы и домашних обязанностей? Оказывается, возможно все. Даже отправиться в любое время дня и ночи на поиски пропавших людей. О том, как хватает времени и сил у маленькой хрупкой женщины, “БР” рассказала Анна Мещерякова, многодетная мама из села Смоленского, волонтер поисково-спасательного отряда “СпасАлтай22”.

Не смогла остаться дома

– У меня пятеро детей – три дочки, одна из которых особенная, и двое сыновей. Я долго сидела в декрете, а сейчас работаю горничной в пятизвездочном отеле Белокурихи и в свободное время ищу пропавших, – рассказала Анна. – Раньше я смотрела передачи про поиск людей с каким-то особым трепетом. Потом узнала, что в Бийске есть такой отряд, написала им и заполнила анкету. С этого все и началось. Помню первые поиски. Я находилась дома. Все уже готовились ко сну, и вдруг поступило сообщение, что в селе Тогул пропали двое детей. Тогда я просто не смогла сидеть дома, помахала всем ручкой и отправилась в путь. В той ситуации все закончилось хорошо, дети нашлись, но как мама во время таких поисков я очень переживаю. Охватывает страх за жизнь ребенка. Он неизвестно где, и никто не знает, что с ним происходит в данный момент. Волей-неволей, когда ставишь себя на место родителей пропавшего ребенка, становится просто жутко.

Анна Мещерякова с детьми Фото: Сергей Кулыгин, “БР”Поисково-спасательный отряда “СпасАлтай22” Фото: Фото: предоставила Анна Мещерякова

Без поддержки и взаимопонимания в большой семье не обойтись. Здесь каждый готов протянуть руку помощи. Старшие дети выполняют домашние обязанности и следят за младшими. А когда матери нужно уехать на работу или поиски, за детьми присматривает дедушка. Однако при всей своей занятости Анна в первую очередь остается мамой, которая занимается развитием и воспитанием своих детей. Без каких-либо обид и осуждения семья с пониманием и интересом относится к ее волонтерской деятельности.

Кого ты ищешь сегодня?

– Мы гордимся мамой, и нам интересно то, чем она занимается. Иногда бывает тяжело следить за младшими, потому что они очень шустрые, но мы понимаем, что ей нужно помочь, – поделились старшие дети Анны. – Конечно, переживаем, когда мама уходит на поиски. Вдруг она сама потеряется? Но нам было бы интересно присоединиться к ней, найти человека или чем-нибудь помочь отряду. В школе никто не знает, что наша мама волонтер, да и мы особо не хвастаемся, но, если когда-нибудь нас спросят, обязательно расскажем.

Анна Мещерякова с детьми и Еленой Сухомировой Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

По словам Анны, возможно, многие люди ее не поймут и даже осудят. Как так можно оставить своих детей и куда-то уехать? Однако самое главное для многодетной мамы – поддержка и понимание со стороны семьи. Она не просто ищет людей, ее опыт пригождается в воспитании детей.

– Когда я собираюсь на поиски, дети часто спрашивают, кто пропал сегодня, а когда я возвращаюсь, они интересуются, нашлись пропавшие или нет. Бывает такое, что не можешь сказать правду и просто говоришь: “Поиски продолжаются”. Иногда рассказываю, как ребенок или взрослый ушел в лес и не вернулся, потерялся. Тогда дети учатся на чужих ошибках, а не на своих. Мне совсем не хочется, чтобы кто-то из моей семьи оказался в подобной ситуации, – поделилась Анна. – Совмещать все и сразу мне совсем не сложно – воспитание детей, для которых я за маму и за папу, работу, дом и отряд. Просто уже привыкла к быстрому ритму жизни. Конечно, упадок сил иногда бывает. Тогда мне хочется закрыться от всех, ни с кем не общаться, не отвечать на телефонные звонки. Чтобы перезагрузиться, я так и поступаю. Тогда сразу все встает на свои места.

“Колибри”

Анна занимается волонтерством уже более четырех месяцев. За это время получила позывной «Колибри». На счету женщины, которая готова сорваться ночью из дома и отправиться в лес по снегу за пропавшим человеком, более десяти выходов на поиски. К сожалению, некоторые из них закончились трагично. Женщина не захотела вдаваться в подробности при детях. Сказала только, что однажды они искали мужчину на протяжении четырех дней, но исход событий оказался печальным.

Еще в поисково-спасательном отряде Анна занимается профилактической деятельностью. Совместно с другими волонтерами она выезжает в школы и проводит уроки безопасности, чтобы дети не пропадали или знали, как себя вести в экстремальных обстоятельствах. Также женщина планирует совместно с отрядом проводить подобные мероприятия в школах своего родного села.

Поисково-спасательный отряда “СпасАлтай22” Фото: Фото: предоставила Анна Мещерякова

Своим первым впечатлением о “Колибри” поделилась Елена Сухомирова, руководитель Отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Алтайскому краю “СпасАлтай22”.

– Первое впечатление об Ане – хрупкая девушка. И не подумаешь, что у нее пятеро детей. Сначала она была застенчивая, смотрела на нас большими удивленными глазами. Затем раскрылась, быстро вошла в колею и стала нам как родная, – вспоминает Елена. – Я думала, что Аня не справится. Вот сейчас увидит раз-другой то, чем мы занимаемся, и уйдет. Не тут-то было. По возможности, если не на работе, она участвует в деятельности отряда.

В поход к водопадам и на Марс

Поисково-спасательный отряда “СпасАлтай22” Фото: Фото: предоставила Анна Мещерякова

Совместного времяпровождения у Анны с детьми не так много, ведь нужно успеть все, а в сутках всего 24 часа. Однако семье это не доставляет дискомфорта и не мешает строить планы на активный летний отдых.

– У каждого ребенка есть свое хобби, у меня его особо нет, но нравятся походы. Стараюсь и детей приучать к активному образу жизни. Все вместе мы можем выехать на речку, отдохнуть там и поиграть. В этом году мы собираемся посетить Горный Алтай – Марс, каскад водопадов Шинок, Лебединое озеро и еще несколько небольших экскурсий, – поделилась многодетная мама. – Наша особенная девочка тоже активная – она спортсменка, состоит в организации “Дети-ангелы”, где проходит реабилитацию. Дочка участвует в паралимпийском виде спорта боча. Выезжаем с ней на краевые соревнования. У нее даже есть медали за вторые и третьи места.

Дети Анна Мещеряковой Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Главный девиз семьи Мещеряковых – радоваться жизни несмотря ни на что. Как бы ни было трудно, нужно двигаться вперед, развиваться и помогать тем людям, которые в этом нуждаются. Важно заниматься тем, к чему лежит душа, а при большом желании найдется и свободное время.

погода в районе , прогноз погоды на 10 дней ,

Взято отсюда