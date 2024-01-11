Позывной – «Старый». История службы участника СВО из Зонального района

Александр родом из села Соколово Зонального района. Дома сибиряка ждут две красавицы-дочки, мама-пенсионерка и сестра. Ждут и молятся за своего мужчину, который сегодня несет службу в зоне проведения Специальной военной операции в составе отдельной штурмовой добровольческой бригады «Ветераны».

Отслужив десять лет, Александр в 2015 году вернулся к гражданской жизни. Дом, семья, друзья, воспитание детей, рыбалка, обычная жизнь в тихом и уютном сибирском уголке.

«Твой выбор»

«Когда началась частичная мобилизация, я работал на БелАЗе, на разрезе. Зарабатывал нормально. Работа нравилась. Но когда такие события происходят, нельзя оставаться в стороне. Поэтому и принял решение пойти добровольцем. Сам в военкомат пришел, рапорт написал, несмотря на то, что в списках на мобилизацию меня не было. Пришел домой, объяснил своим все. Они с пониманием отнеслись. Поддержали мое решение. В общем, упрощая, можно написать, что сказали так: «Это твое решение, твой выбор», – делится воспоминаниями Александр.

«Со сборного пункта мы убыли в Омск, оттуда после первичной подготовки в Керчь, а потом уже в Луганскую Народную Республику на полигоны музыкантов. Ну и оттуда в бригаду «Ветераны». Это в конце марта было. В «Ветеранах» встретили очень хорошо. Тепло. Условия для службы здесь отличные. Все для быта есть. Есть где постираться, помыться. В самой бригаде меня определили в смешанную артиллерийскую группу. С ребятами сработались сразу, у нас тут парни со всей страны. Сибиряков много. Стараюсь всем помогать. Пацаны знают, что «Старый», – Александр хлопнул себя по груди, – всегда рядом и всегда выручит, если что. Это позывной у меня такой – «Старый», – улыбается боец.

Стояли намертво

«Бывает и тяжело. В составе бригадной артиллерии на БЗ первый раз поехал. Страшно, конечно, было. А кому не страшно? Но кто врага бить будет, если не мы?» – Старый достал из подсумка на бронежилете пачку сигарет.

«Когда противник в наступление пошел, стояли мы намертво. Враг прямо под наши минометы и пушки гнал тероборону, это мобилизованные украинские. Техники много гнали на нас. Танки, боевые машины. На деле война, конечно, не тоже самое, что в кино и учебниках. Сегодня здесь мы, артиллеристы, по своей части стараемся на полную. Вообще современное сражение – огромных масштабов совместная работа и средств разведки, и средств огневого поражения. Тут такая скорость бешеная изменения оперативной обстановки. До СВО мы не сталкивались с такими масштабами действий. Учились мы в самом пекле. Сейчас врага бьем уверено. Зубы они о нас ломают», – продолжает рассказ артиллерист, раскуривая сигарету.

«Здесь, в «Ветеранах», дослужился до зампотеха в артгруппе (заместитель по технической части смешанной артиллерийской группы бригады. – Прим. ред.). Сейчас занимаюсь обеспечением транспортом, личным составом, организацией подвоза боеприпасов на позиции, проведением ротаций. С родными, когда возможность есть, на связи. Девчонки мои растут, старшая, Алина, в меде учится, младшая, Вика, в школе. Они у меня молодцы, отличницы. Очень ими горжусь», – Александр, бросив тлеющий окурок в кострище, достал телефон, чтобы показать фотографии родных.

Поддержка чувствуется

«Всегда близким говорю, что все у меня хорошо. Так и есть на самом деле. Самое главное, что жив-здоров. Землякам, пользуясь случаем, передаю привет. Помощь доходит, гуманитарная. Поддержка чувствуется. И это правильно. Без крепкого тыла победы не будет. А сейчас нам нужно всем вместе быть. Объединяться надо. Если кто-то из земляков, мужиков, сомневается, – не сомневайтесь. Идти надо к нам. Вместе врага бить. Чем быстрее хребет противнику сломаем, тем быстрее его к миру принудим. У кого есть желание, есть возможность, не надо боятся, присоединяйтесь к нам. Мы живы здоровы, врага бьем. Ну если поехать не получается, гуманитаркой помогайте. На фронте лишних вещей нет, все пригодится, всему найдется применение. Ну а в целом, конечно, желаю землякам мирного и чистого неба. Цените что у вас есть. Ладно, засиделись мы, нужно на пост ехать обратно. Будь здоров, до скорого», – пожав на прощание руку, Старый, перекинул автомат за плечо.

Наш долг – помогать

Поправив кепку, мужчина уверенным шагом направился к своему верному стальному коню. Крепко сбитый, уверенный в себе, воплощающий самые достойные черты настоящего мужчины, воин-сибиряк Александр с позывным «Старый», рискуя собой, несет службу в зоне проведения Специальной военной операции ради своих дочек, своих родных и близких, ради своей бескрайней страны и ради своей малой родины, тихого и уютного уголка на берегу реки Уткуль среди сибирских лесов.

Как сказал Александр, на фронте лишних вещей не бывает, любая помощь важна и нужна. Наша страна ведет борьбу за чистое и мирное небо, за историческую справедливость. Когда на передовой, на врага идут такие мужики, как Александр, нельзя быть равнодушными и нельзя оставаться в стороне. Наш общий долг – всеми силами помогать нашим ребятам на фронте. Сейчас, на осенне-зимний период, ребятам-сибирякам на передовой нужны транспортные средства повышенной проходимости, тепловизоры, ночные прицелы, квадрокоптеры, маскировочные сети и окопные свечи. Оказать посильную помощь отдельной штурмовой бригаде «Ветераны», можно обратившись в краевое отделение Общероссийского Народного Фронта.

Михаил ВЯТКИН

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Взято отсюда.

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