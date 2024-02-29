Послание Владимира Путина Федеральному Собранию Фото: kremlin.ru

Представители власти разного уровня после выступления президента отмечают обилие новых инициатив и проектов, а также выделяют важные акценты, расставленные главой государства

Президент России Владимир Путин в последний день зимы, 29 февраля, выступил с традиционным посланием Федеральному собранию. Этого мероприятия по понятным причинам ждали и представители политического истеблишмента, и экспертное сообщество, и простые граждане, поскольку в формате послания глава государства озвучивает главные направления работы для властей различного уровня и анонсирует новые программы и векторы развития страны. Как оценили послание представители власти разного уровня в Алтайском крае – в материале “Толка”.

“В центре внимания — интересы человека”

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, комментируя выступление президента, акцентировал внимание на том, что оно напрямую затрагивало интересы россиян и было наполнено практическими смыслами.

Президент России Владимир Путин сегодня выступил с посланием Федеральному собранию, во время которого определил стратегические цели и задачи для нашей страны в целом и для органов власти в частности. В центре внимания — интересы человека: от повышения доходов до улучшения качества образования и медицины, от помощи старшему поколению до подготовки кадров для промышленности, других сфер экономики.

Виктор Томенко Фото: t.me/tomenko_22

Томенко также отметил: много внимания в послании было уделено повышению уровня жизни в небольших населенных пунктах, что очень актуально для Алтайского края. Среди конкретных шагов в этом направлении – программа “Земский фельдшер”.

Кроме того, глава региона подчеркнул: Алтайский край будет претендовать на поддержку по всем направлениям работы (то есть новым нацпроектам), озвученным в послании.

“Работы нам предстоит много – но нет сомнений, что вместе мы справимся”, – подытожил глава региона.

“Четкий контур ценностей и приоритетов”

“Послание – очень сильное, очень мощное, лидер нашего государства прошелся по всем отраслям и экономики и социальной сферы”, – оценила выступление президента сенатор от Алтайского края Наталья Кувшинова.

Взято отсюда