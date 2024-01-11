По данным некоторых СМИ, бурю может вызвать очередная солнечная вспышка

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Еще одна магнитная буря может обрушиться на планету в ближайшее время. Об этом сообщают некоторые СМИ, ссылаясь на данные специалистов. Буря может возникнуть из-за мощной вспышки, которая недавно произошла на Солнце.

О том, действительно ли Земле грозит магнитная буря и какой может быть ее мощность, читайте в материале amic.ru.

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Будет ли магнитная буря 11 января 2024 года?

Скорее всего, нет. Прогноз, опубликованный на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, дает довольно спокойную картину. Никакой явной угрозы магнитной бури в сводке ученых нет. 2

Какая геомагнитная обстановка ожидается 11 января?

Мощность геомагнитных колебаний 11 января составит 1-2 балла и иногда будет подниматься до 3. Все эти величины относятся к “зеленой” зоне, которая считается безопасной. 3

Какова вероятность, что магнитная буря все же придет?

Вероятность магнитной бури 11 января невелика и составляет лишь 5%. А вероятность сильного геомагнитного шторма вообще стремится к нулю. 4

А когда будет следующая действительно мощная магнитная буря?

Неизвестно. Но в прогнозе лаборатории на весь январь и начало февраля никаких серьезных угроз нет. Если прогноз подтвердится, то мы проживем без мощных магнитных бурь как минимум месяц.

новости Локтевский



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