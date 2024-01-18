Прогнозами делятся лаборатории, которые изучают солнечную активность

Вспышки на Солнце / Фото: pixabay.com

Специалисты продолжают отслеживать солнечную активность и прогнозировать, с чем может столкнуться Земля в ближайшие дни. Самым серьезным последствием вспышек на Солнце эксперты считают магнитные бури.

Рассказываем, ждать ли магнитной бури 18 января и насколько сильными будут геомагнитные колебания.

1

Будет ли магнитная буря 18 января 2024 года?

Нет. В прогнозе, опубликованном на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, нет никаких четких данных о возможных магнитных бурях. Наоборот, геомагнитная обстановка ожидается вполне умеренная. 2

Какой будет геомагнитная обстановка на Земле 18 января?

В начале дня мощность геомагнитных возмущений не превысит 2 баллов – этот показатель относится к “зеленой зоне” и означает, что обстановка будет очень спокойной. А после обеда колебания и вовсе снизятся до 1 балла. 3

Какова вероятность, что магнитная буря все же обрушится на Землю 18 января?

Самая минимальная – 1%. 4

Когда на Земле ожидается следующая серьезная магнитная буря?

В ближайшее время никаких, даже слабых магнитных бурь не ожидается. На сайте Лаборатории солнечной астрономии доступен прогноз до 14 февраля. В большинство ближайших дней сила колебаний составит мизерные два балла, лишь иногда поднимаясь до трех. Единственный день, когда мощность возмущений доберется до “желтой зоны”, – 13 февраля. Но и этого будет недостаточно, чтобы вызвать бурю.

город Горняк



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