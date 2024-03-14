Евгений Петросян Фото: t.me/PetrosyanLive

Юморист Евгений Петросян и его жена, которая вдвое младше супруга, сообщили о рождении второго ребенка. Известно, что у пары родилась дочь

Евгений Петросян стал отцом, и сам подтвердил этот факт журналистам “Комсомольской правды”. У юмориста появилась дочь, однако ее имя он наотрез отказался называть.

Откуда стало известно, что Петросян стал отцом

В социальных сетях жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны появилась свежая фотография семейства. На ней она стоит с мужем, сыном и маленькой дочерью, рождение которой супруги какое-то время скрывали.

Сколько лет Петросяну

Евгению Петросяну 78 лет. В марте в российских городах проходят его большие сольные концерты “60 лет на эстраде”, отмечает РИА Новости.

Сколько детей у Петросяна

У Евгения Петросяна трое детей. Старшая дочь от первого брака Викторина, сын от нынешней супруги Ваган, и новорожденная дочь.

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