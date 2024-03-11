Мигранты. Стройка. Фото: Толк

В России разрабатывают механизм, который обяжет трудовых мигрантов работать по профессии и именно на ту компанию, которая привезла его в Россию

“Известиям” стало известно о новом законопроекте, который готовит Минтруда.

Ведомство хочет ввести новые условия для организованного набора трудовых мигрантов. Граждан, которые приехали по оргнабору, обяжут покинуть РФ, если те будут работать не по профилю.

В Минтруда надеются, что работодатели будут демонстрировать заинтересованность в новой системе и участвовать в организованном наборе мигрантов.

“Законопроект предусматривает создание специального документа, подтверждающего право иностранного гражданина на временную трудовую деятельность в России. На практике это означает, что в рамках оргнабора трудовой мигрант будет трудиться у конкретного работодателя согласно разрешительным документам. При этом вносить авансовые платежи по ним будет компания, непосредственно нанимающая иностранного специалиста, – объяснили журналистам в пресс-службе Минтруда.

Новая стратегия должна защитить работодателей от неприятных ситуаций, когда, например, по приезде в Россию трудовой мигрант мог отказаться работать в компании, которая понесла расходы на его найм, включая затраты на авиабилеты, и перейти в курьерскую службу.

“Более того, если такой работник выразит желание работать на другом предприятии, которое не является участником оргнабора, ему придется покинуть территорию РФ в течение 15 дней”, – уточнили в министерстве.

Идея находится на стадии законопроекта.

Взято отсюда