Правда ли, что Приднестровье может войти в состав России и где находится этот регион?

28 февраля в Приднестровье пройдет съезд депутатов всех уровней, который собирается по самым важным вопросам

Флаги ПМР и России на Дворце Республике в Тирасполе / Фото: president.gospmr.org

28 февраля в 11 часов утра по местному времени в Приднестровской Молдавской Республике пройдет седьмой съезд депутатов всех уровней, сказано на сайте ПМР. На него соберутся депутаты городских, районных и сельских советов, чтобы принять единое решение в условиях “внешнего политического и экономического давления”. Обычно собрания депутатов всех уровней созываются по ключевым вопросам. Так, в 1990 году съезд провозгласил Приднестровскую Молдавскую Республику, а в 2006-м решил провести референдум о сближении с Россией. Сейчас же СМИ пишут, что на съезде депутаты могут поднять вопрос о вхождении в состав РФ.

Что такое Приднестровье?

Приднестровская Молдавская Республика – это непризнанное государство в Восточной Европе, которое расположено преимущественно на левом берегу Днестра и находится между Молдавией и Украиной. Выхода к морю оно не имеет. Живут тут в основном молдаване, украинцы и русские, население составляет 475,6 тысячи человек. Столицей Приднестровья является город Тирасполь, официальными языками являются русский, молдавский и украинский.

ПМР провозгласила независимость от Молдавии еще в 1990 году – сразу после того, как Молдова объявила о своем суверенитете и выходе из СССР. С 2 марта по 1 августа шел военный конфликт между ПМР и Молдавией, на стороне Приднестровья воевали российские добровольцы, а на стороне Молдавии – румынские. В результате войны ПМР от Молдавии отделилась и конфликт “заморозился”.

Карта с расположением ПМР/ Фото: humanrights-online.org

Зачем проводят съезд и что на нем обсудят?

Председатель Верховного совета ПМР Александр Коршунов отметил, что депутатский корпус в начале 2024 года поддержал инициативу президента страны провести съезд депутатов всех уровней. Причина его в том, что республика испытывает политическое и экономическое давление со стороны Молдовы, а новые таможенные правила уничтожают экономику республики.

“Ситуация резко ухудшилась с 1 января 2024 года. Связано это с введением дополнительной налоговой нагрузки в виде таможенных пошлин для хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей, что резко ухудшило положение социально незащищенных слоев населения в связи с недопоступлениями в бюджет, резко сократило деловую активность, резко сократило уровень инвестиционной привлекательности в наш регион. Это серьезные риски и вызовы для нашей республики. В связи с этим принято решение о проведении VII Съезда депутатов всех уровней”, – рассказал Коршунов.

Он также отметил, что в Приднестровье может произойти “гуманитарная катастрофа”, потому что Молдова не пропускает закупленные для лечебных учреждений детали медицинского оборудования, люди не могут получить квалифицированную медицинскую помощь.

“На съезде будут озвучены все политические диалоги, которые проводились последние 5, 7, 10 лет, будет подсвечена экономическая ситуация, в том числе и цифры по недопоступлению в бюджеты ПМР различных уровней (муниципальные и государственный бюджеты), будут озвучены и те сложности, с которыми сталкиваются как хозяйствующие субъекты, так и индивидуальные предприниматели, в том числе по поставкам продуктов питания, лекарств, медоборудования, деталей для медоборудования”, – сказал председатель Верховного совета ПМР.

Верховный совет Приднестровья / Фото: vspmr.org

Кто будет участвовать в съезде?

В съезде поучаствуют порядка 650 депутатов Верховного совета, городских, районных и сельских советов со всех городов и районов Приднестровья, сообщает сайт Верховного совета республики. На него также пригласят представителей общественных организаций и депутатов – основателей республики.

Принятые на съезде документы направят в международные организации, участникам и посредникам переговорного формата “5+2”. В резолюции депутаты выразят озабоченность действиями и решениями должностных лиц Молдовы, которые нарушают права и свободы человека в Приднестровье.

То есть вопроса о присоединении к России не стоит?

Официальные лица об этом не говорят и заявлений об объединении Приднестровья с Россией от руководителей и депутатов двух стран пока не было.

Поводом для обсуждений в СМИ стало то, что приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба в соцсетях написал, что республика 28 февраля попросит принять ее в состав России. По его словам, 29 февраля президент России Владимир Путин якобы объявит о присоединении Приднестровья в своем обращении к Федеральному собранию, и оно просьбу удовлетворит. Одной из причин принятия Приднестровья в состав РФ будет референдум 2006 года, на котором более 97% жителей республики поддержали присоединение Приднестровья к России и выступили за сохранение независимости до этого момента.

Депутат Верховного совета Приднестровья Вадим Кравчук в эфире приднестровского канала ТСВ поделился мнением о том, что на съезде, вероятнее всего, подтвердится намерение республики вступить в состав РФ, пишет RTVI.

Однако “Коммерсанту” один из приднестровских парламентариев сказал, что Тирасполь не планирует обращаться к России с просьбой о принятии региона в свой состав. И цель съезда – сообщить миру о давлении со стороны Молдовы. О том же говорят еще два собеседника “Коммерсанта” в околовластных кругах республики.

Депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов в разговоре с корреспондентом ТАСС назвал сообщения СМИ об объединении с Россией “информационными вбросами с целью дестабилизировать ситуацию на Днестре”. Он сказал, что депутаты на съезде примут несколько решений, направленных на предотвращение гуманитарной катастрофы в регионе из-за нарастающего давления со стороны Молдовы, которая отменила льготы приднестровским компаниям при уплате таможенного налога и приняла законы “О сепаратизме” и “заговоре против Молдавии”, ставящие под удар чиновников и жителей Приднестровья.

Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский/ Фото: president.gospmr.org

Как реагируют на съезд Молдова и НАТО?

В телеграм-канале бюро по реинтеграции правительства Молдовы ответили, что там внимательно следят за ситуацией в Приднестровском регионе, “находясь в постоянном контакте с Миссией ОБСЕ и другими международными партнерами”. И у них “нет оснований полагать, что ситуация в регионе может ухудшиться”.

“Мы убеждены, что Тирасполь осознает последствия, которые он принимает на себя в случае необдуманных шагов”, – написали там.

Заместитель генсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ в интервью румынскому телеканалу ProTV сказал, что в случае если Россия попытается включить ПМР в свой состав, НАТО осудит Россию и “продолжит поддерживать Молдову”, так как последняя “играет важную роль”, передает его слова RTVI.

Джоанэ подчеркнул, что вопрос вступления ПМР в состав России поднимали в 2006 году, но тогда это не привело ни к каким результатам. Поэтому он предположил, что 28 февраля на съезде будет заключено торговое соглашение между ПМР и Россией.

Флаг ПМР и Знамя Победы/ Фото: president.gospmr.org

А что за референдум 2006 года и какие у него были последствия?

17 сентября 2006 года в Приднестровской Молдавской Республике прошел референдум о независимости и присоединении к России. В нем жители ПМР отвечали на два вопроса:

1) Поддерживаете ли вы курс на независимость Приднестровской Молдавской Республики и последующее свободное присоединение Приднестровья к Российской Федерации?

2) Считаете ли вы возможным отказ от независимости Приднестровской Молдавской Республики с последующим вхождением в состав Республики Молдова?

Явка составила 78,5%. За независимость и присоединение к России высказались 97,1% жителей республики, а против – 2,3%. На второй вопрос “за” проголосовало 3,4% граждан, а “против” – 94,6%.

Госдума РФ признала референдум легитимным. Представители США, Молдовы, Украины, ЕС, ОБСЕ и Совета Европы референдум не признали. Со стороны России и ПМР реальных шагов к вступлению ПМР в состав России тогда принято не было.

Только в 2013 году Верховный совет Приднестровья принял закон о применении на территории республики российского законодательства. А в марте 2014 года Верховный совет Приднестровья попросил Госдуму России разработать закон, который позволил бы принять ПМР в состав России.

В 2016 году ПМР начала процесс приведения своей законодательной базы в соответствие с российскими законами. А с 2017 года флаг России используется в ПМР как второй государственный.

город Горняк



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