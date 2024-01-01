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Правда ли, что с 1 января 2024 года в России увеличится призывной возраст

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Правда ли, что с 1 января 2024 года в России увеличится призывной возраст

С 1 января 2024 года в России вступает в силу закон, согласно которому изменится возраст призыва в армию.

Теперь мужчин будут призывать в армию с 18 до 30 лет, а не до 27, как это было ранее, пишет Lenta.ru. При этом переход на новые правила будет одномоментным.

А вот нижнюю планку призывного возраста поднимать не стали. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, много ребят хотят пойти в армию уже в 18 лет.

Важно подчеркнуть что, россияне, которые уже достигли 27-летнего возраста до вступления закона в силу, подлежать призыву не будут. Их автоматически зачисляются в запас. Новые правила коснутся лишь тех, кому 27 лет исполнится в 2024 году.

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Взято отсюда.

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