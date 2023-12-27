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Правда ли, что в Алтайском крае коммуналка подорожает на 14% — отвечает зампред правительства региона

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Вырастут цены на отопление и не только (да, опять)

Правда ли, что в Алтайском крае коммуналка подорожает на 14% — отвечает зампред правительства региона

В декабре этого года губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ, согласно которому коммуналка в крае может поднять в цене не более чем на 14,2%. Однако зампред правительства региона Александр Климин на брифинге для журналистов поспешил успокоить. Указ совсем не значит, что тарифы взлетят настолько.

— Индекс 14,2% не имеет никакого отношения к индексации тарифов на коммунальные услуги. Он является, по сути, защитным механизмом для наших жителей от резкого роста платежей, — ответил чиновник.

Напомним, в этом году Правительство РФ утвердило для региона предел роста цен на коммуналку — 9,3%. Климин объяснил, что это средний показатель. По новым ценам платить придется через полгода — с первого июля следующего года.

Пока известно, что подорожает только отопление. Цены для Барнаула, Бийска и Рубцовска опубликуют через несколько месяцев, ближе к дате повышения. СГК уже договаривается с муниципалитетами о тарифах. Пока чиновники уточняют, что в трех самых крупных городах региона отопление подорожает на 5,4%.

Изменятся цены и на другие коммунальные услуги. Например, вывоз мусора в крае подорожает почти на 1,5%. С 67 до 68,5 рубля с человека. Стоимость сжиженного газа взлетит сразу на 7,1%. До 37,98 с человека (было 35,46).

Однако на этом рост тарифов не закончится. Следующий подъем цен на коммуналку в стране ожидается в 2025 году, по прогнозу Минэкономики. Тарифы проиндексируют до 5,7%. Итоговый размер тарифов установят власти каждого региона. При этом за ограничением в 9,8% будет следить ФАС.

— Таким образом, например, средняя платежка за ЖКХ на семью из трех человек, проживающих в квартире 50 квадратных метров, вырастет на 500–550 рублей. Данная индексация производится после полуторагодового перерыва (в 2023 году ее не было). Инфраструктура ЖКХ нуждается в модернизации, без которой возрастают риски аварий, особенно в осенне-зимний период, — пишет «Коммерсант» со ссылкой на Минэкономики.

Взято Источник
27.12.2023

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