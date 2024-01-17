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Правда ли, что в магазинах появились искусственные яйца и как их распознать

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Правда ли, что в магазинах появились искусственные яйца и как их распознать

Яйца Фото: pixabay

Официальной информации о продаже в российских магазинах искусственных яиц нет, однако многие допускают, что на фоне роста цен такое вполне может произойти

В России начали ходить слухи о появлении на прилавках в магазинах китайских искусственных яиц, сообщает news102.ru.

Известно, что искусственные яйца – не выдумка. В Китае действительно наладили производство такой продукции из кальций карбоната, бензойной кислоты, кальция хлорида, желатина, калий карбоната, парафина, алюмокалиевых квасцов, калий альгината, лимонной кислоты, пищевого красителя и гипса.

Изготовление такой продукции обходится в четыре раза дешевле стоимости настоящих куриных яиц. При этом их можно хранить неограниченное время.

Сейчас такие яйца уже поступили в продажу в странах Азии и Европы.

Чем искусственные яйца отличаются от настоящих

Искусственные яйца более гладкие и круглые. При разбивании “скорлупы” белок и желток у них превращаются в однородную массу. Их оболочка будет гореть при поджигании.

Кроме того, такие яйца имеют химический запах и “резиновый” вкус. После варки желток не синеет по краям. В холодильнике он остается пластичным, а белок желтеет и разваливается.

Напомним, что ранее россиян попросили не ждать снижения цен на куриные яйца. Глава Росптицесоюза назвала установившуюся стоимость товара вполне адекватной и справедливой.

Взято отсюда

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