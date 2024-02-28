Воробьи Фото: unsplash.com

Жители Москвы, Курска, Юга России и Сибири начали замечать, что в городах стало меньше воробьев. Ученые, в свою очередь, подтвердили, что людям не кажется

В городе действительно снижается число мелких птиц, в том числе воробьев, однако тенденция пока не обрела таких объемов, как в столице, заявил новосибирский орнитолог Алексей Яновский, сообщает “Царьград Новосибирск”.

По его словам, в Новосибирске птицы еще могут кормиться на мусорных площадках. Кроме того, в Сибири принято зимой подкармливать птиц. Пока эти условия соблюдаются, вымирание воробьям не грозит, но их численность действительно сокращается.

“Меньше стало частного сектора. Домов, где воробьи могут прятаться под кровлями, на чердаках и в щелях. Современная технология строительства зданий не подразумевает мест, где бы птицы могли прятаться от холода и опасности”, – объяснил он.

Специалист также подчеркнул, что из-за новых представлений о городской среде и современных стандартов застройки города могут потерять не только воробьев, но и стрижей и ласточек. Убийственно для птиц и строительство высоток из стекла и бетона. Пернатые гибнут, врезаясь в стены, в которых отражается небо.

При этом эксперты сходятся во мнении, что снижение поголовья городских птиц ничего хорошего людям не принесет. В отсутствие воробьев размножатся насекомые-вредители, что может нанести удар по сельскому хозяйству. Если же исчезнут ласточки и стрижи, то некому будет истреблять кровососущих насекомых.

Доктор биологических наук Ирина Беме отметила, что для сохранения городских птиц вовсе не нужно многого.

“Необходимо сеять на газонах, например, разнотравье и не скашивать его до образования семян, а в парках оставлять естественный вид деревьев и кустарников, а не превращать их в прилизанные геометрические формы”, – добавила эксперт.

Ранее алтайские орнитологи рассказали, как спасают краснокнижных птиц. Всего в регионе насчитывается больше 300 видов птиц, однако за сохранение некоторых идет настоящая борьба.

Взято отсюда