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Правда ли, что в России хотят поднять пособие при рождении ребенка до 30 тыс. рублей?

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Выплату предлагают увеличить, чтобы выбраться из демографической ямы

Правда ли, что в России хотят поднять пособие при рождении ребенка до 30 тыс. рублей?

Фото: unsplash.com

Размер единовременной выплаты за рождение ребенка в РФ предлагают существенно увеличить. С такой инициативой в Год семьи выступила ЛДПР: партия уже подготовила соответствующий законопроект и внесла его на рассмотрение Госдумы. На сколько предлагают поднять эту выплату и когда это может произойти, рассказываем в рубрике “Вопрос-ответ”.

На сколько хотят увеличить размер выплаты за рождение ребенка?

Либерал-демократы предлагают увеличить единовременную выплату за рождение ребенка почти на 32%, подняв ее до 30 тысяч рублей. В пояснительной записке указано, что в сложных экономических условиях, а также при снижении рождаемости, эта мера необходима для поддержки семей с детьми.

“Данное пособие помогает семьям компенсировать часть расходов, связанных с подготовкой необходимых условий для обеспечения ребенка на самых ранних этапах его жизни”, – говорится в документе.

Напомним, пособие выплачивают одному из родителей. Если родилась двойня, тройня (или еще больше детей), выплата предусмотрена на каждого ребенка. На данный момент его размер составляет 20 472 рубля 77 копеек. С 1 февраля выплату проиндексируют и она вырастет до 22 909 рублей.

Если закон примут, когда изменится размер этого единовременного пособия?

Если бы законопроект поддержали, в силу он вступил бы с 1 июля 2024 года. Но когда материал уже был опубликован, стало известно, что правительство дало на него отрицательный отзыв, сообщает “Парламентская газета”. В документе указано, что пособия на детей индексируют ежегодно.

Кроме того, это потребовало бы дополнительных расходов из федеральной казны, однако “источники их финансирования, в нарушение Бюджетного кодекса, в законопроекте не приводятся”. Также в отзыве правительства указано, что разработчики не провели оценку, как повышение единовременной выплаты может сказаться на росте рождаемости.

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