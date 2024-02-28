Смартфон Фото: pixabay.com

Запрещенная на территории России соцсеть Instagram* неожиданно заработала у части российских пользователей – и даже без VPN

В России часть пользователей получили доступ к заблокированной соцсети Instagram и другим зарубежным соцсетям, сообщили “Вести”.

Это произошло после масштабного сбоя в работе Telegram и других популярных сервисов в РФ, отмечает Газета.Ru.

Корреспондент “Толк” проверил эту информацию. Со стационарного компьютера сайт Instagram не заработал. С помощью мобильного интернета получить доступ к сайту также не удалось. Однако корреспондентам других изданий удавалось это сделать. Например, это подтвердили журналисты Газеты.Ru.

В Роскомнадзоре и Минцифры РФ пока не озвучили причину таких прецедентов.

Журналист “Российской газеты” Олег Капранов высказал мнение, что доступ возобновился из-за сбоя в технических средствах противодействия угрозам (ТСПУ), работу которых курирует Роскомнадзор.

*Социальная сеть Instagram запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.

Взято отсюда