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Правда ли, что в России могут отменить ЕГЭ, и какой законопроект рассмотрит Госдума

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Правда ли, что в России могут отменить ЕГЭ, и какой законопроект рассмотрит Госдума

ЕГЭ. Экзамен. Школа Фото: ru.freepik.com

В России в очередной раз предлагают отменить ЕГЭ, хотя бы как обязательный экзамен. В Госдуму внесли новый законопроект об отмене ЕГЭ

Законопроект об отмене ЕГЭ внесен в Госдуму. Он опубликован в электронной базе данных Госдумы. Что это за документ, кто его разработал, что предлагают авторы и когда может заработать законопроект – в нашем материале.

Что за новый законопроект об отмене ЕГЭ

Группа депутатов от ЛДПР разработала законопроект, в соответствии с которым предлагается отменить обязательную сдачу ЕГЭ и предоставить выпускникам школ право выбора – сдавать ЕГЭ или обычный госэкзамен, объясняют “Вести”.

Если законопроект об отмене обязательного ЕГЭ примут, он вступит в силу уже с 1 января 2025 года.

Зачем отменять обязательный ЕГЭ

Отмена обязательного ЕГЭ, по мнению авторов законопроекта, должна повысить качество образования в России, а также успокоить родителей и выпускников.

Авторы законопроекта приводят данные, согласно которым в 2023 году в период проведения ЕГЭ траты россиян на растительные успокоительные препараты и глицин выросли до 471,9 млн рублей. В этот же период было продано 5,4 млн упаковок успокоительных средств, а среднесуточное потребление глицина в сравнении с началом года выросло с 55,2 тыс. до 61,2 тыс. упаковок, утверждают депутаты. Кроме того, в пояснительной записке говорится о случаях суицида среди подростков, сдающих ЕГЭ, пишет ТАСС.

Какие еще изменения могут ждать ЕГЭ

В послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил дать выпускникам возможность пересдавать один из предметов ЕГЭ.

“Предлагаю дать выпускникам, что называется, второй шанс. По выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов”, — сказал президент. Его цитирует Lenta.Ru.

Взято отсюда

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