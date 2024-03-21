Возможность превращения всех смартфонов в “кирпичи” уже прокомментировали в Роскачестве

Смартфон и ноутбук / Фото: pixabay.com

В России всерьез обсуждают вероятность блокировки множества популярных сервисов уже с 20 марта 2024 года. И не без оснований – об отключении россиян от своих программ заявили Microsoft и Amazon. Тем не менее в Сети говорят о том, что вслед за ними последуют аналогичные решения от Google и Apple.

Правда ли, что россиян скоро отключат от Microsoft и Google, а наши смартфоны превратятся в “кирпичи”, читайте в материале amic.ru.

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Правда ли, что сервисы Microsoft и Amazon заблокируют в России с 20 марта?

Частично. Действительно, сервисы Microsoft и Amazon вскоре станут недоступны в России. Об этом сообщила компания Softline, которая представляет интересы корпораций в нашей стране. Изначально сообщалось, что это произойдет 20 марта 2024 года. В Softline посоветовали системным администраторам российских предприятий как можно скорее выполнить резервное копирование данных, хранящихся на облачных площадках Microsoft и Amazon. Впрочем, позднее стало известно, что Softline обсуждает с компаниями возможность переноса срока блокировки на конец марта. Тем не менее эта блокировка все равно выглядит неизбежной, а перенос сроков вызван необходимостью российских компаний подстраховаться и перейти на другое ПО. Само решение остановить работу сервисов в России вызвано очередным пакетом санкций от западных стран. 2

Что за продукты будут заблокированы в марте 2024 года?

Полного списка сервисов, которые будут заблокированы, еще нет. Но сообщается, что точно будут отключены:

Microsoft Teams (видеоконференции);

Microsoft OneDrive (облачное хранилище);

Microsoft Azure (облачная платформа);

Microsoft Office 365;

Microsoft SQL Server (управление базами данных);

Microsoft System Center (управление корпоративной IT-средой).

Кроме того, под блокировку попадут бесплатные версии Power BI Pro и Azure Devops. Также будут заблокированы ключи MS Visio и Office. Работа образовательных сервисов от этих корпораций тоже будет остановлена.

Как видим, о сервисах, касающихся работы смартфонов, речи не идет.

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Для кого сервисы Microsoft будут заблокированы с 20 марта?

Для российских юрлиц. “Отключение затронет только компании, зарегистрированные на территории РФ. MNC компании (транснациональные – ИФ) не должны быть заблокированы. В том числе это распространится и на образовательные продукты”, – передает “Интерфакс” сообщение Softline. 4

А что с физическими лицами? Для них облачные программы тоже заблокируют?

Этот вопрос до сих пор до конца не выяснен. Но в Softline сообщили, что физических лиц блокировка не коснется. А что касается продуктов физических лиц, то их отключать не планируют”, – цитирует сообщение “Интерфакс”. 5

Правда ли, что в марте 2024 года будут заблокированы все сервисы Google и Apple?

Пока нет. Google фигурировал в первых сообщениях о грядущей блокировке. Но затем в компании Cloudseller, которая является главным партнером корпорации в России, опровергли эту информацию.

“Партнеры Google не получали никаких писем о прекращении работы вендора в России. Google Workspace – это почтовый сервис и пакет офисных приложений, он не подпадает под 12-й пакет санкций ЕC. Также почтовые сервисы выведены из-под санкций США в апреле 2022 года”, – передает заявление Cloudseller “Царьград”. Так что пока сервисы Google в безопасности. В компании пообещали оперативно сообщить, если ситуация изменится.

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Могут ли Apple и Google превратить все наши смартфоны в “кирпичи”?

Технически могут. Об этом заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. “Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как блокируются краденые устройства”, – цитирует Кузьменко РИА Новости. Он также добавил, что если речь идет об айфоне, то устройство в случае такого отключения окажется заблокировано навсегда. А вот владельцы устройств на “Андроиде” смогут спасти свою информацию. При этом Сергей Кузьменко сомневается, что Google и Apple решатся на такой кардинальный шаг. “Если все же корпорации пойдут на такой шаг, то это выльется в огромный репутационный ущерб и многомилионные иски в сторону корпораций”, – рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.

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