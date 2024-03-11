В интернете “гуляет” якобы новый приказ Минобороны, который должен вступить в силу 25 марта 2024 года

Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Одним из самых пересылаемых сообщений последних нескольких дней в России стала информация о возможной второй волне частичной мобилизации. В Сети “гуляет” якобы новый приказ Минобороны за подписью Сергея Шойгу, в котором говорится о планах в ближайшее время мобилизовать 300 тысяч граждан. Что известно об этом документе и будет ли на самом деле в ближайшее время объявлена мобилизация, рассказываем в рубрике “Вопрос-ответ”.

Правда ли, что в России объявят новую волну мобилизации?

В социальных сетях уверяют, что этого не избежать. Из этой бумаги следует, что якобы представители военных комиссариатов в регионах совместно с органами местного самоуправления должны организовать призыв на военную службу 300 тысяч человек.

Провести новую волну частичной мобилизации, если верить документу, должны до 1 июня 2024 года. Подписан приказ якобы 6 марта, а вступит в силу с 25 марта.

Официальные источники комментариев по этому документу не давали, но уже сейчас понятно, что это фейк. На бумаге нет ни одной печати, что вызывает много вопросов. И то, что сегодня с помощью специальных программ состряпать липовый документ не составит большого труда, тоже понятно.

Откуда тогда взялся этот “приказ”?

С начала СВО в интернете подобные документы циркулировали многократно. Так, в сентябре 2023 года в Сети пересылали приказ на бланке, похожем на документ Минобороны. И тогда бумага тоже якобы была подписана Сергеем Шойгу и гласила, что в период с 11 сентября по 1 ноября 2023 года в России мобилизуют 200 тысяч человек.

Позже, когда информация не подтвердилась, ВСУ в утренней сводке утверждали, что в России призовут до 700 тысяч человек. В этих сообщениях говорилось, что это требуется РФ, чтобы “покрыть катастрофические потери живой силы на фронте”. И таких вбросов было много.

Каждый раз депутаты Госдумы подчеркивали, что речи о второй волне мобилизации не идет, так как в России мужчины активно заключают контракты с Минобороны.

Сколько контрактов с Минобороны РФ заключили в 2024 году?

20 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что в 2024 году удалось набрать 50 тысяч военных по контракту, и “они продолжают идти”. В 2023 году контракт заключили порядка 540 тысяч человек. Это позволило создать две резервные армии и шесть дивизий, писал amic.ru.

Напомним, частичную мобилизацию в РФ президент Владимир Путин объявил 21 сентября 2022 года. 28 октября Сергей Шойгу доложил, что из запаса призвано 300 тысяч человек. Указа главы государства о завершении мобилизации не было, но при этом в Кремле неоднократно заявляли, что ее новая волна не обсуждается.

горняк



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