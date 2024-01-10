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Правда об атаках на русские города вышла наружу

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10 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль полагает, что от мирового сообщества не последовало осуждения из-за атаки по Белгороду, потому что изначально это было одобрено Западом.

Атака ВСУ на Белгород, случившаяся 30 декабря, была заранее согласована на Западе. Как пояснила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, именно западными советниками Киеву была предложена такая военная тактика.

По словам дипломата, цель НАТО, украинского лидера Зеленского, а также “верхушки” в Вашингтоне была понятна изначально.

На Западе намеревались таким образом “вызвать панику и хаос в России, но до сих пор этого так и не удалось”, пояснила она в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену. Как пишет “Царьград”.

Фото: news.myseldon.com

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Автор: vizitka01

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