Елочные игрушки. Новый год Фото: unsplash.com

Согласно народному обычаю, на праздничном столе в Щедрый вечер обязательно должны быть блюда из свинины, сытая кутья, фрукты, орехи, выпечка и алкоголь

Ночь с 13 на 14 января на Руси звали “Щедрый вечер”, “Щедрец” или “Васильев вечер”. Сейчас мы называем ее старым Новым годом. Помимо того на эту дату приходятся такие православные праздники, как Обрезание Господне, а также день святого Василия Великого, архиепископа Кесарийского.

В этот день было принято накрывать праздничный стол, ведь по народной примете каким будет стол, таким и выдастся год у хозяев. На столе при этом обязательно должны быть блюда из свинины, сытая кутья, фрукты, орехи, выпечка и алкоголь.

Что нельзя делать в канун старого Нового года

В канун праздника не стоит давать деньги в долг и считать мелочь:

Нельзя выносить мусор – предки считали, что вместе с ним можно выбросить и свое счастье;

Не советуют произносить число “13”, поскольку оно в этот день считается несчастливым;

Не нужно скандалить, ведь по поверьям как новый год встретишь, так его и проведешь. Даже если он уже второй по счету.

Что нужно сделать 13 января 2022 года

Старый Новый год нужно встретить в новой нарядной одежде. Желательно – светлых тонов. Так можно привлечь удачу.

Чтобы в доме и семье царили мир и доброта, на столе в Щедрый вечер должны стоять блюда из свинины.

Если хозяйка дома приготовила вкусную кутью, за столом ее нужно полностью съесть. А если блюдо выйдет неудачным, его следует выкинуть в прорубь.

Народные приметы на 13 января

Иней на ветвях деревьев или снегопад в Васильев вечер – примета богатого урожая.

Теплый день – к погожему лету, оттепель – к летним дождям.

Пурга и метель – к беспокойному году.

Звездное небо – к богатому урожаю ягод.

Южный ветер – к достатку и благополучию, западный – к большому количеству рыбы, молока, восточный – к хорошему урожаю.

Взято отсюда