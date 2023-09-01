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Правительство Армении приняло решение о ратификации Римского статута МУС

ГОРНЯК2201 mins

Кабмин обратился к парламенту с просьбой ратифицировать его

Фото: unsplash.com

Правительство Армении попросило парламент ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Проект документа пока не опубликован. Решение парламента по ратификации неизвестно.

Напомним, 17 марта МУС, расположенный в Гааге, выдал ордер на арест Путина по обвинению в якобы причастности к военным преступлениям. В Кремле назвали ордер “возмутительным и неприемлемым”. Также там подчеркивали, что Россия и целый ряд государств не признает юрисдикцию этого суда.

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