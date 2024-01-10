Правительство не поддержало увеличение выплат при рождении ребенка до 30 тыс. руб.

С такой инициативой выступали депутаты ЛДПР

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Правительство не поддержало законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР, предусматривающий увеличение пособия при рождении ребенка до 30 тысяч рублей. Об этом пишет “Лента.ру”.

Авторы проекта объясняли его необходимость проблемой демографии в стране и рассчитывали, что в случае положительного решения инициатива вступит в силу с 1 июля.

Кабмин в ответ возразил отказом сразу по трем причинам:

размер единоразового пособия и так подвергается ежегодной индексации;

депутаты не предложили источников финансирования для увеличения выплат, а это нарушает Бюджетный кодекс России;

также они никак не мотивировали выбор конкретной суммы увеличения пособия и не доказали его потенциальное влияние на рождаемость.

Отметим, что сумма единовременного пособия при рождении ребенка составляет 8 тысяч рублей (с учетом индексаций – 20,4 тыс. рублей).

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