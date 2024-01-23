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Правительство предоставит отчет Путину о пересадке на российские авто

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Правительство предоставит отчет Путину о пересадке на российские авто

Доклад о том, как продвигается замена иностранных машин чиновников на отечественные будет направлен в установленный срок – до 1 февраля

Правительство РФ до 1 февраля направит президенту РФ Владимиру Путину доклад о том, как выполняется его поручение пересадить чиновников на отечественные автомобили, пишет ТАСС.

“Доклад президенту будет направлен в установленный срок”, – рассказали в пресс-службе правительства РФ.

Напомним, в августе прошлого года глава государства высказался о том, что все российские чиновники “должны ездить на отечественных автомобилях”. Через месяц президент дал официальное поручение о приоритетном использовании госслужащими российских машин. Ответственными Владимир Путин назначил правительство РФ, Управление делами президента (УДП) РФ, губернаторов. Доклад от них глава государства ожидает в срок до 1 февраля.

В свою очередь в Управделами президента рассказали, что уже закупили для чиновников 105 автомобилей Lada Vesta. Для начала новыми авто заменят те иностранные машины, которые выработали свой ресурс. “Выбывшие” импортные авто продадут на торгах, а вырученные средства направят за закупку нового транспорта и оборудования к нему. В этом году в УДП намерены расширить список приобретаемых моделей.

Ранее Минпромторг рекомендовал автомобили брендов Lada, Aurus, УАЗ, “Москвич”, Evolute и Haval для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. 

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Взято отсюда

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