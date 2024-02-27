Топливо. Бензин. Нефть. Газ Фото: pixabay.com

Утверждается, что запрет на экспорт топлива и увеличение нормативов торгов на бирже помогут стабилизировать цены на рынке в период особого спроса

В России с 1 марта начнет действовать запрет на экспорт бензина. Его введут на полгода из-за сезонного спроса, сообщает РБК.

С предложением ввести временный запрет выступил вице-премьер Александр Новак. В письме от 21 февраля он отметил, что скоро наступит период весенних полевых работ, плановых ремонтов на НПЗ и летних отпусков, что увеличит спрос. Запрет не будет касаться согласованных объемов поставок в стране ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

Также решено увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16%. Утверждается, что это поможет стабилизировать цены: сейчас биржевая стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 выросла на 8–23% с начала года, а дизель подешевел.

Ранее ограничение на экспорт топлива Россия вводила 21 сентября. Такую меру предпринимали для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

Взято отсюда