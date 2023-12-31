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Правительство России продлило на 2024 год отмену повышенных пеней на оплату ЖКУ

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Правительство России продлило на 2024 год отмену повышенных пеней на оплату ЖКУ

Россиянам не повысят пени за просроченные платежи за ЖКУ

Правительство России приняло решение продлить на 2024 год действующие особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), то есть при расчете задолженностей будет браться ключевая ставка Центробанка в 9,5% годовых. Об этом сообщает Газета. ру со ссылкой на сайт кабмина.

Отметим, что величина пени за частичное и несвоевременное внесение платы за ЖКУ назначается с учетом ключевой ставки Центрального банка России на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

В правительстве указали, что при текущей ключевой ставке ЦБ в 16% годовых максимальный размер пени оказался бы несоразмерным платежам граждан за ЖКУ, в связи с этим для расчета будет использоваться значение ставки, действовавшее до повышения.

Напомним, что возможность устанавливать такие правила регулирования в сфере ЖКХ появилась у правительства в рамках федерального закона, подписанного президентом 14 марта 2022 года.

Соответствующее постановление подписано, документ ждет публикации.

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Взято отсюда

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