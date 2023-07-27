Правительство утвердило форму повестки для мобилизации

В ней ни слова о том, что мобилизация – частичная









Российское правительство утвердило форму повестки по мобилизации. До этого военкоматы пользовались типовой формой повестки, которые присылают срочникам, а теперь представлен совершенно новый вариант. Документ опубликован на портале правовой информации.

В повестке сказано, что гражданин в указанное время должен явиться в военкомат в соответствии с указом президента, иначе его ждет уголовная или административная ответственность. Также рекомендуют взять с собой продукты и туалетные принадлежности.

Уведомление продублируют в электронной форме в личном кабинете на “Госуслугах”. Врученной повестка будет считаться после размещения на цифровых сервисах.

Отметим, что в повестке по мобилизации нет ни слова о том, что мобилизация – частичная. Именно так власти называли предыдущую мобилизацию, которая проходила в стране осенью 2022 года.

Напомним, на днях Госдума приняла закон, повышающий штрафы за неявку в военкомат и другие нарушения при призыве на военную службу, сразу во втором и третьем (итоговом) чтениях. Суммы, которые придется платить нарушителям, увеличились в разы.

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