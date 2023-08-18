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Правительство утвердило календарь выходных и праздничных дней на 2024 год

редактор01 mins

На следующий новый год будет отдыхать 10 дней — с 30 декабря по 8 января

Фото: правительство России

Правительство России утвердило календарь выходных и праздничных дней в 2024 году. Его опубликовала пресс-служба кабмина. 

Так, новогодние каникулы продлятся 10 дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2023 года. Также нерабочими будут дни с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта. 

Выходные на майские праздники продлятся с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. После выходные ожидаются 12 июня, с 3 по 4 ноября и с 29 по 31 декабря 2024 года.

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