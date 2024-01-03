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Правоохранители проверят мэрию Бийска после несчастного случая с подростками

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Правоохранители проверят мэрию Бийска после несчастного случая с подростками

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Следком и прокуратура проверят все обстоятельства инцидента и действия и органов местного самоуправления в части содержания улично-дорожной сети

Следственный комитет России по Алтайскому краю и региональная прокуратура проводят проверку обстоятельств травмирования двух подростков при катании на тюбингах со снежного склона, где ранее уже пострадал другой несовершеннолетний, сообщили в пресс-службах обоих ведомств.

02 декабря, 9:40 Бастрыкин потребовал отчет по делу о травмировании рабочего в Алтайском крае

Глава ведомства заинтересовался происшествием и потребовал у региональных следователей предоставить ему отчет о проделанной работе

Как пояснили в ведомствах, двое подростков 10-ти и 15-ти лет пострадали в прошлом году. Дети катались на тюбингах со снежного склона в лесопарковой зоне Бийска, в квартале АБ. При спуске оба ребенка получили травмы различной степени тяжести.

По факту несчастного случая следком начал доследственную проверку “по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)”. В ведомстве напомнили, что меньше недели назад (28 декабря) в этом же месте пострадал другой ребенок – 15-летний подросток. И он тоже скатывался со склона. В настоящее время следователи продолжают проверку инцидента о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

Проверку по факту травмирования несовершеннолетних детей в Бийске инициировала и региональная прокуратура. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится все необходимые процедуры.

Прокуратурой устанавливаются условия и причины произошедшего, в том числе, организация зимнего отдыха детей. В ходе проверки будет дана оценка органам местного самоуправления по содержанию улично-дорожной сети и мест общего пользования. Также контролируется ход процессуальной проверки“, – рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Следственные органы СК по Алтайскому краю в свою очередь еще раз обратились к родителям несовершеннолетних с просьбой следить за времяпровождением детей.

Во избежание несчастных случаев несовершеннолетние должны кататься только в установленных для этого местах“, – подчеркнули в ведомстве.

Взято отсюда.

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