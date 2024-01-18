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Правоохранители проводят обыски в московских офисах Wildberries

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По сообщениям СМИ, изымается документация, связанная со сгоревшим складом в Шушарах

Правоохранители проводят обыски в московских офисах Wildberries

Фото: ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов пришли в московский офис компании Wildberries из-за пожара на складе в Шушарах. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам источника, сейчас следователи в штатском работают в офисе на улице Ленинская Слобода. По информации SHOT, проверки идут сразу во всех московских офисах – там изымают документацию, которая связана со сгоревшим в Шушарах складом.

Напомним, что пожар на складе в Шушарах произошел на прошлой неделе. В результате инцидента пострадали двое работников, а материальные потери компании оцениваются в 10-11 миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 201 УК РФ (“Злоупотребление полномочиями”). 

город Горняк

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