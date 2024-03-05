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Праздничный концерт «Самым милым и любимым»

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Праздничный концерт «Самым милым и любимым»

05 марта в преддверии Международного женского дня КГБУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий» совместно с КГБПОУ «Лицей железнодорожного транспорта» провели праздничный концерт « Самым милым и любимым» для матерей и жен погибших защитников Отечества и женщин-ветеранов боевых действий.

С приветственным словом выступили директор лицея Пупынин Петр Афанасьевич, директор Центра Измайлова Елена Валерьевна, начальник отдела по делам инвалидов и общественных организаций управления по социальной политике Минсоцзащиты Алтайского края Кальнеус Анна Сергеевна. Они поздравили женщин с наступающим праздником, пожелали крепкого здоровья и мирного неба над головой.

Открыла программу артистка ансамбля народной песни «Вечерки» Государственной филармонии Алтайского края — Любовь Яшина, студенты лицея приготовили песни и стихотворения для гостей. Мероприятие прошло в дружеской атмосфере , всем женщинам были вручены цветы.

После концерта мать героя Советского Союза Павлюкова Светлана Григорьевна, сказала слова благодарности « –Спасибо Центру реабилитации ветеранов боевых действий и лицею железнодорожного транспорта за то тепло.что Вы нам дарите из года в год!»

Выражаем благодарность коллективу КГБПОУ «Лицей железнодорожного транспорта» надеемся на дальнейшее сотрудничество.

  • Взято отсюда.

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