Каток Фото: unsplash.com

На праздничных выходных в Барнауле будет открыто более 20 катков и несколько ледяных горок. Скрасить отдых поможет также поход в театр или кино

Новогодние выходные только начинаются. Когда марафон поедания салатов и просмотра ежегодных фильмов заканчивается, многие задаются вопросом о том, как же им провести оставшиеся дни. “Толк” сделал подборку зимних развлечений в краевой столице.

1

Театры

В выходные дни в театре Драмы можно будет увидеть постановки “Серебряное копытце”, “Не скажу” и “За двумя зайцами”.

В Молодежном театре – “Бременские музыканты”, “Моя жена – робот” и “Свободная пара”.

В музыкальном театре – “По щучьему веленью, или у Емели Новый год”, “В гостях у Дюймовочки”, “Дубровский”, “Бабий бунт”, “С новым годом, папа!”, “Снежная королева”, “Черевички, или Ночь перед Рождеством” и “Красная шапочка”.

В театре кукол “Сказка” – “Серебряное копытце”, “Зимовье зверей”, “Снежная почта”, “Путешествие Голубой Стрелы”, “Колобок”, “Снежная королева”, “сНежная история” и “Морозко”.

2

Кинотеатры

В кинотеатрах Барнаула в новогодние праздники покажут картины “Бременские музыканты”, “Холоп 2”, “Великолепная пятерка”, “Три богатыря и Пуп Земли”, “Феррари”, “Манюня: Новогодние приключения”, “Ёлки 10”, “Человек-невидимка. Возвращение легенды”, “Вредная привычка” и “Теща”.

3

Катки

В этом году, как сообщается на сайте городской администрации, в Барнауле открыто более 20 катков:

крытый каток “Динамо” в ТРЦ Galaxy (пр. Строителей, 117);

каток на парковке ТРЦ Galaxy;

крытый каток “Льдинка” (ул. Энтузиастов, 12в);

каток на ул. Ускова, 3;

каток в клубе “Олимпийский” (ул. Власихинская, 69ф);

каток на футбольном поле (ул. Энтузиастов, 12в);

каток ТРЦ “Огни” (ул. Антона Петрова, 219б);

каток в парке “Эдельвейс” (ул. Юрина, 275б);

каток на стадионе “Лабиринт” (ул. Юрина, 197);

каток в парке “Арлекино” (ул. Г. Исакова, 149а);

каток на площади Мира (ул. Г. Исакова, 213а);

каток в парке отдыха “Экстрим” (пр. Ленина, 152в);

каток на стадионе “Клевченя” (бульвар 9 Января, 29а);

каток на территории озера Варежка (ул. Зоотехническая, 29в);

каток на лыжной базе АлтГТУ (ул. Кутузова, 12а);

каток на лыжной базе “Локомотив” (ул. Кутузова, 140);

каток на базе отдыха “Славное” (Широкая просека, 15);

каток в парк-отеле “Чайка” (пос. Борзовая Заимка, ул. Пионерская Долина, 4);

каток в развлекательном комплексе “Планета Q” (п. Борзовая Заимка, ул. Байкальская, 47);

каток в парке “Изумрудный” (пр. Комсомольский, 128);

каток в парке “Центральный” (пр. Социалистический, 11в).

4

Горки

Одно из главных зимних развлечений – это катание на ледяных горках. В 2024 году в Барнауле их немного. Они есть в некоторых новогодних городках – на площади Мира, на пешеходной улице Мало-Тобольской, в парке “Центральный”, а также в зимнем городке торгового центра Galaxy.

Покататься можно со склона на “Авальмане”, где оборудовали специальные трассы, на озере Варежка и на знаменитой горке дедушки Славы, которая в прошлом году переехала на склон у озера в Борзовой Заимке.

Взято отсюда