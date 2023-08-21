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Праздничный концерт, посвященный Дню государственного флага, пройдёт в Барнауле

редактор01 mins

На открытой площадке в Нагорном парке Барнаула у стелы “Город трудовой доблести” выступят Симфонический оркестр и Мужской вокальный ансамбль Государственной филармонии Алтайского края

Фото: unsplash.com

Уже завтра, 22 августа, в Барнауле состоится концерт, посвященный Дню государственного флага. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Алтайского края. 

Согласно анонсу, размещенному ведомством, на открытой площадке в Нагорном парке Барнаула у стелы “Город трудовой доблести” выступят Симфонический оркестр и Мужской вокальный ансамбль госфилармонии Алтайского края. Также на сцену выйдет городской академический хор имени Александра Тарнецкого, солисты Антон Концеба и Иван Остапенко. Дирижером выступит Дмитрий Лузин.

Концерт начнется ближе к вечеру 18:30. Вход на площадку для всех желающих Ч свободный. 

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