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Праздник к нам пришел: главные новогодние локации Барнаула

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Праздник к нам пришел: главные новогодние локации Барнаула

Праздник к нам пришел: главные новогодние локации Барнаула

Праздник к нам пришел: главные новогодние локации Барнаула

Праздник к нам пришел: главные новогодние локации Барнаула

Праздник к нам пришел: главные новогодние локации Барнаула

Праздник к нам пришел: главные новогодние локации Барнаула

Праздник к нам пришел: главные новогодние локации Барнаула

Праздник к нам пришел: главные новогодние локации Барнаула

Праздник к нам пришел: главные новогодние локации Барнаула

«Барнаул Туризм» подготовили для барнаульцев перечень новогодних локаций для прогулок в центре города. 

Впереди новогодние каникулы, а значит самое время прогуляться по снежным городкам и праздничным площадкам нашего города.

Снежные городки – место, где весело и детям и взрослым: зимние забавы, повсюду огоньки, музыка и, конечно, красавица елка.

Площадь Сахарова: 

На площади размещена главная елка города, ледовый городок с лабиринтом, снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также символ года – дракон.

Пешеходная часть ул. Мало-Тобольской:

Хотите насладиться сказочной пешеходной прогулкой? Отправляйтесь на ул.Мало-Тобольскую. Елочка, световые инсталляции и кафе создают атмосферу уюта и праздника. И еще один сюрприз – виртуальные новогодние персонажи: Дед Мороз, дракон и снеговик. Чтобы увидеть любимых героев, достаточно отсканировать QR-код и навести камеру телефона на картинки, размещенные на баннерах у елки.

Взято отсюда

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