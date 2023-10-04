Праздник приближается. Готовим самые красивые поздравления с Днем учителя

Букет. Цветы. Праздник Фото: Unsplash.com

День учителя в России считается одним из самых известных профессиональных праздников. В 2023 году День учителя будут отмечать 5 октября

Накануне праздника “Толк” подготовил подборку красивых поздравлений с Днем учителя в стихах, прозе и СМС-сообщениях.

Поздравления с Днем учителя 2023 в стихах

Учитель – не профессия,

А дар, что свыше дан!

Поди, управься с ребятней:

Они же – ураган!

Уже урок – а в классе гам,

Шпаргалки, двойки тут и там.

Всех научи, всем подскажи

И присмотри, и проследи.

С Днем педагога, Вас! Цветов

И самых теплых, щедрых слов

Детей послушных, благодарных

И достижений триумфальных.

Пусть каждый миг и каждый час

Судьба балует щедро Вас.

Привносит в жизнь тепло и смех,

Веселье, счастье и успех.

Педагогом не стали б Вы, если

Отдыхать лишь мечтали бы в кресле.

За умом Вашим нам не угнаться.

Да в активности – и не тягаться.

Рады мы Вас сегодня поздравить,

А талант педагога прославить!

В этот праздник, учителя День,

О вас спеть даже будет не лень.

К Вам всегда мы бежим за советом.

Разрешите сказать нам букетом:

Уважаем Вас, помним об этом!

Спасибо Вам за Ваше понимание,

За доброту, терпение и труд.

За щедро нам дарованные знания,

За много отработанных минут.

Ведь переоценить Ваш труд так сложно,

Учителем не каждый сможет быть.

И без таланта просто невозможно

Ученикам себя всю посвятить.

Удачи, нервов крепких и добра,

Еще здоровья Вам мы пожелаем.

Чему вы учите, чтобы не было зря,

Вас с Днем учителя сегодня поздравляем!

Букет. Цветы. Праздник Фото: Unsplash.com

Поздравления ко Дню учителя в СМС

Спасибо вам за труд нелегкий,

За обучение детей.

Желаем радостных мгновений,

Хороших больше новостей!

В День учителя желаю

Быть счастливыми всегда.

Пусть терпение и силы

Не иссякнут никогда!

День учителя сегодня

Отмечает шар земной.

Я желаю вам здоровья,

Сил и бодрости – с лихвой!

Букет. Цветы. Праздник Фото: Unsplash.com

Поздравления с Днем учителя в прозе

Поздравляю с профессиональным праздником, с Днем учителя! Педагогам доверено будущее нашей планеты — наши дети. Желаю Вам с любовью и радостью выполнять свою ответственную работу. Здоровья Вам, благополучия, позитивных трудовых будней и домашнего тепла и уюта, замечательных, умных и благодарных учеников и неиссякаемой уверенности в огромной значимости Вашего труда. С праздником!

Поздравляем Вас со Всемирным днем учителя! Желаем, чтоб работа всегда была в удовольствие. Спасибо, что даете нашим детям надежду на прекрасное будущее, дарите им полезные знания и уделяете так много внимания. Будьте здоровы и счастливы!

Уважаемые педагоги, поздравляем вас с профессиональным праздником! Ваша профессия требует доброты, человеколюбия и мудрости. Ваш каждодневный путь – это путь к сердцам подрастающего поколения, путь к вершинам знаний. Будьте здоровы, успешны, благополучны, творчески активны. Пусть благодарность ваших учеников станет для вас достойной наградой.

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