Праздник приближается. Готовим самые красивые поздравления с Днем учителя
Букет. Цветы. Праздник Фото: Unsplash.com
День учителя в России считается одним из самых известных профессиональных праздников. В 2023 году День учителя будут отмечать 5 октября
Накануне праздника “Толк” подготовил подборку красивых поздравлений с Днем учителя в стихах, прозе и СМС-сообщениях.
Поздравления с Днем учителя 2023 в стихах
Учитель – не профессия,
А дар, что свыше дан!
Поди, управься с ребятней:
Они же – ураган!
Уже урок – а в классе гам,
Шпаргалки, двойки тут и там.
Всех научи, всем подскажи
И присмотри, и проследи.
С Днем педагога, Вас! Цветов
И самых теплых, щедрых слов
Детей послушных, благодарных
И достижений триумфальных.
Пусть каждый миг и каждый час
Судьба балует щедро Вас.
Привносит в жизнь тепло и смех,
Веселье, счастье и успех.
Педагогом не стали б Вы, если
Отдыхать лишь мечтали бы в кресле.
За умом Вашим нам не угнаться.
Да в активности – и не тягаться.
Рады мы Вас сегодня поздравить,
А талант педагога прославить!
В этот праздник, учителя День,
О вас спеть даже будет не лень.
К Вам всегда мы бежим за советом.
Разрешите сказать нам букетом:
Уважаем Вас, помним об этом!
Спасибо Вам за Ваше понимание,
За доброту, терпение и труд.
За щедро нам дарованные знания,
За много отработанных минут.
Ведь переоценить Ваш труд так сложно,
Учителем не каждый сможет быть.
И без таланта просто невозможно
Ученикам себя всю посвятить.
Удачи, нервов крепких и добра,
Еще здоровья Вам мы пожелаем.
Чему вы учите, чтобы не было зря,
Вас с Днем учителя сегодня поздравляем!
Букет. Цветы. Праздник Фото: Unsplash.com
Поздравления ко Дню учителя в СМС
Спасибо вам за труд нелегкий,
За обучение детей.
Желаем радостных мгновений,
Хороших больше новостей!
В День учителя желаю
Быть счастливыми всегда.
Пусть терпение и силы
Не иссякнут никогда!
День учителя сегодня
Отмечает шар земной.
Я желаю вам здоровья,
Сил и бодрости – с лихвой!
Букет. Цветы. Праздник Фото: Unsplash.com
Поздравления с Днем учителя в прозе
Поздравляю с профессиональным праздником, с Днем учителя! Педагогам доверено будущее нашей планеты — наши дети. Желаю Вам с любовью и радостью выполнять свою ответственную работу. Здоровья Вам, благополучия, позитивных трудовых будней и домашнего тепла и уюта, замечательных, умных и благодарных учеников и неиссякаемой уверенности в огромной значимости Вашего труда. С праздником!
Поздравляем Вас со Всемирным днем учителя! Желаем, чтоб работа всегда была в удовольствие. Спасибо, что даете нашим детям надежду на прекрасное будущее, дарите им полезные знания и уделяете так много внимания. Будьте здоровы и счастливы!
Уважаемые педагоги, поздравляем вас с профессиональным праздником! Ваша профессия требует доброты, человеколюбия и мудрости. Ваш каждодневный путь – это путь к сердцам подрастающего поколения, путь к вершинам знаний. Будьте здоровы, успешны, благополучны, творчески активны. Пусть благодарность ваших учеников станет для вас достойной наградой.
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