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Праздник продолжается: в Бийске в одном из районов еще не убрали новогоднюю елку

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Праздник продолжается: в Бийске в одном из районов еще не убрали новогоднюю елку

Несмотря на то, что на дворе уже 2 марта, елка в микрорайоне АБ продолжает по вечерам радовать горожан яркими огоньками

Вечером 1 марта подписчик интернет-сообщества “ЧП Бийск” поделился фото, на котором видно украшенную новогоднюю елку, которая ярко светится огоньками на фоне сумеречного неба. Подпись гласила: “Весна пришла, а Новый год ещё не ушёл”.

Речь идет о микрорайоне АБ.

Большинство же прокомментировавших оказались совсем не против того, чтобы елка и дальше радовала глаз, к тому же приход весны еще не особо ощущается:

  • “Так пускай радует нас ёлочка”,
  • “Конечно пусть радует”,
  • “А не наши дороги хоть это сердце греет”,
  • “Прикольно, пусть еще людей порадует, а у нас на районе быстро убрали”.

А кто-то отметил, что это “борьба Весны с Зимой”.

погода на завтра , погода в петербурге ,

Взято отсюда

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