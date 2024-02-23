Праздник собаки Хаски пройдет в Барнауле

24 февраля в Барнауле на пешеходной улице Мало-Тобольской пройдет праздник «Хаски из «Ласки». Он приурочен к 22-летию благотворительной организации. К участию приглашаются все желающие.

«Сегодня «Ласка» – не просто место содержания собак и кошек, а место встречи друзей. Это уникальный зооцентр для всех любителей домашних животных с уютными котокомнатами, удобными секциями выгула и дрессировки, ветеринарной клиникой и консультационно-просветительским центром. Приют благодарит всех и каждого за помощь и поддержку и приглашает всех друзей на праздник», – говорит заместитель председателя организации Софья Куликова.

В программе бесплатные фотосессии с собаками, катание на упряжках хаски, уличные игры, выступления дрессированных собак из приюта и концерт.

Приют будет благодарен любым подаркам. Можно принести продукты (крупы, сухой корм, консервы), медикаменты (шприцы, бинты, глистогонные препараты, вакцины и так далее), инвентарь для животных (ошейники, поводки, цепи, шлейки, намордники, миски, теплые вещи, игрушки, кошачьи клетки и другое). Также на сайте организации опубликован список нужного приюту оборудования.

Праздник пройдет с 14:00 до 17:00.

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Взято отсюда.

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