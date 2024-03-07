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Праздник у девчат. Сколько стоят букеты на 8 Марта в Барнауле

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Нежные букеты тюльпанов, мимозы, ирисов и роз заполонили полки магазинов

Праздник у девчат. Сколько стоят букеты на 8 Марта в Барнауле

Букеты тюльпанов в магазинах / Фото: amic.ru

Праздник весны и красоты уже завтра, и магазины Барнаула заполнились цветами. В ассортименте не только классические тюльпаны, но и розы, мимозы, нарциссы, ирисы и многое другое. Мы прошлись по барнаульским точкам продаж цветов и узнали, почем сегодня букетик к 8 Марта и чем таким особенным можно порадовать своих любимых женщин. 

В популярных торговых сетях продают в основном уже готовые букеты. За 129 рублей можно купить небольшую мимозу, букет из пяти тюльпанов – от 259 рублей. Поштучно тюльпаны от 59 рублей, розы и хризантемы – от 79 рублей.

Цветы в торговых сетях / Фото: amic.ru

В цветочных салонах есть как готовые композиции, так и поштучно. Тут уже один тюльпан обойдется от 120 рублей. 

Цветочные салоны в Барнауле / Фото: amic.ru

В магазинах также можно найти цветы в горшочках и луковичные композиции. 

Луковичные композиции и цветы в горшочках / Фото: amic.ru

На улице, кстати, торговля тоже активно идет. Например, букеты мимозы рядом с железнодорожным вокзалом можно приобрести от 100 рублей.

Мимоза на улицах Барнаула / Фото: amic.ru

новости Локтевский

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