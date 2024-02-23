Предприниматель из Панкрушихи сам делает запчасти и агрегаты для нужд местных фермеров

Купленные им станки, позволяют изготавливать самые разные детали из металла.

В том числе, и аналоги, ставших недоступными, иностранных комплектующих. Немного странно на первый взгляд, и тем не менее, завод по производству импортных запчастей появился в деревне. В одном из небольших частных цехов села Панкрушиха. Впрочем, благодаря высокому качеству производимой продукции, местного предпринимателя Виталия Милованова, уже знают далеко за её пределами. Заказы посыпались один за другим. Из-за санкций из России ушли десятки дилерских компаний. Деталь для импортной техники купить все сложнее, что говорит о целых производственных линейках. Но огромная ответственность в деле импортозамещения Виталия не пугает. На своих станках он может выполнить любую запчасть. Администрация края поддерживает уникального производителя рублём. 2,5 миллиона – такова первая субсидия. Но не последняя. Государство возместило предпринимателю затраты на покупку станков. Таким предприятиям поддержка будет и впредь. Кстати, на своих станках Виталий сегодня может сделать не только комплектующие, а и целые производственные линейки. Например, конвейер для транспортировки зерна в цех переработки. В планах – расширять производство, покупать новые станки, увеличивать объёмы производства, вплотную заниматься строительством на территории региона маслозаводов, изготавливать оборудование для зерноочистительных комплексов. Заказчики есть. Не забывает сельский предприниматель и о социальной ответственности – на тех же станках изготавливает печи для землянок и палаток в зону СВО.

Ольга Салангина

Взято отсюда.

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