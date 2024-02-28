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Предприниматель пойдет под суд за подкуп при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Барнауле

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Предприниматель пойдет под суд за подкуп при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Барнауле

Объект застройщик должен был сдать еще осенью 2022 года.

Источник фото: Катунь 24

Физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Сиреневой, 42 в Барнауле планировали открыть еще осенью 2022 года. На это из бюджета выделили 148 млн рублей. Однако с тех пор сроки сдачи объекта переносили несколько раз.

Накануне завершилось следствие в отношении директора двух коммерческих организаций, исполняющих этот заказ. Следствие установило, что с 2022 по 2023 год он частями получил от подрядчиков в качестве коммерческого подкупа 2 млн рублей. Деньги предназначались за продление сроков строительства и предоставления им авансовых платежей. При этом значительная часть предусмотренных проектом ФОКа работ не выполнялась, а проведённые – не соответствовали документам.

В итоге на имущество предпринимателя стоимостью более 10 млн рублей наложили арест. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, передает Следком . Мужчину обвиняют по ч. 8. ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

После сдачи спорткомплекс перейдет в собственность Алтайского края. По договору концессии управлять им до 2030 года будет строительная компания. Причем на коммерческой основе, но определит бесплатное время для занятий спортом по заявкам краевых или городских властей.

Взято отсюда.

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