Предпринимательница из Новоалтайска рассказала о том, как пришла к успеху

Бизнес новоалтайского предпринимателя Нины Козловой (на фото) – разноплановый, и она продолжает его развивать.

Навыки организационной деятельности Козлова получила еще в молодые годы, когда 10 лет работала «на северах» в поселке Стрежевом. В 24 года она стала заведующей столовой и пекарней, имела в подчинении порядка 35 человек, и в самых сложных ситуациях, несмотря на молодость, никогда не терялась. Эти качества помогли ей позже, по возвращении в родной Новоалтайск, создать свое дело и сразу же сделать его успешным.

Главное – чуйка

– В Стрежевом я привыкла не бояться никакой работы, когда было надо, заменяла бригадира в столовой, в другом случае – работницу в пекарне, – рассказывает предприниматель. – Потому, когда в середине девяностых вернулась домой и увидела, что по специальности места мне здесь не найти, сразу же пошла на рынок торговать куриными яйцами, благо определенный стартовый капитал для начала предпринимательской деятельности у меня был.

В сложно-суматошной рыночной обстановке того времени Нина Козлова сумела сориентироваться очень быстро, и уже вскоре после открытия своей первой торговой точки у нее появились еще две. Она купила две специальных бочки, стала торговать подсолнечным маслом. Скупала семечку, сдавала ее на маслозавод, где рассчитывались натуральным товаром, и капала копеечка. Она была первой на этом поприще в Новоалтайске, потому и успела «снять сливки», как это почти всегда бывает с первопроходцами. Ведь главное в бизнесе – та самая чуйка, умение понять, какое «ружье» в данный момент дальше всего «выстрелит». Дано такое качество немногим, но у Нины Козловой присутствует однозначно.

Через год после начала торговли подсолнечным маслом Козлова приобрела свой первый магазин, затем еще один, а в 2005 году – целый сельскохозяйственный рынок в Новоалтайске. Впрочем, тогда это был уже и не рынок почти, а находившийся в стадии закрытия полупустой ангар. Энергичная предпринимательница сумела вдохнуть в старое начинание новую жизнь.

– Я всегда двигаюсь поступательно, – улыбается Нина Козлова. – В один год асфальт к объекту проложить, в другой – объект этот газифицировать, и дальше, пока конфетка не получится. Пока работы там еще много, а главное, что я хочу новый двухэтажный рынок построить. Проект уже имеется, но сейчас произошла небольшая заминка, поскольку я взяла кредиты – успела это сделать еще по старым процентным ставкам – и купила торговую базу, теперь уже в Барнауле. А для ее реконструкции квартиру свою в Новоалтайске продала, зато дело вперед подвинула. Выкупила 68 соток земли, и в дальнейшем, года через-два три, когда по силам будет, кое-что там снесу, построю современную автомойку на пять постов.

Любимый объект

Что касается проектов в Новоалтайске, то один из самых интересных и, для постоянно занимающейся торговой деятельностью Козловой, действительно необычный, это открытие в городе частной поликлиники.

– Я построила это четырехэтажное здание для того, чтобы сдавать торговые площади в аренду, поскольку это основное направление моего бизнеса. Но затем получилось так, что на первых двух этажах мы открыли мебельный магазин, а два верхних арендовала частная детская клиника. Дело у них шло не особенно хорошо, они задолжали мне по арендной плате полмиллиона рублей, и тогда мы договорились, что я им доплачу, и клинику эту четыре года назад выкупила. Решила ее не только не закрывать, но еще к ней и «взрослую часть» прибавить. Сегодня в обеих поликлиниках Нины Козловой трудится порядка 10 специалистов: гинеколог, терапевт, детский хирург, стоматолог, окулист. Тут же организованы небольшой дневной стационар, соляная пещера, новейший аппарат УЗИ, и другая современная медтехника. Ежемесячно эту клинику посещает порядка 600 клиентов, одним из них, причем постоянным, является и сама ее хозяйка. По словам Нины Козловой, прибыль, которую ей приносит работа медучреждения, является скромной, и уж точно совсем не сравнимой с доходами от торговой деятельности. Однако доход все же есть, как есть и отлаженное дело. А потому отказываться от нее Нина Козлова не намерена.

– Я стараюсь все имеющиеся у меня средства вкладывать в развитие бизнеса, – говорит она. – Это дело захватывающе интересное, и себя без него не мыслю.

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Взято отсюда.

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