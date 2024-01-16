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Предпринимательская деятельность становится популярнее среди молодежи

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Предпринимательская деятельность становится популярнее среди молодежи

Согласно последним исследованиям Минэкономразвития, каждый третий житель страны хотел бы открыть свой бизнес, при этом каждый пятый россиянин уже вовлечен в предпринимательскую деятельность.

Для поддержки начинаний в сфере бизнеса в России действуют различные меры поддержки, которые включают как льготное кредитование, так и консультационное по различным административно-правовым вопросам. Так, пользователи Цифровой платформы МСП.РФ имеют возможность бесплатно получить через сервис «Правовой гид» разъяснения по юридическим вопросам, касающимся изменений в сфере налогов, административных, трудовых отношений и охраны труда.

Ситуацию комментирует Ирина Куликова, доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала Президентской академии, кандидат экономических наук.

По данным Минэкономразвития в России наблюдается активный рост количества индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Так, за 1 квартал 2023 года произошло увеличение числа молодых бизнесменов в возрасте до 20 лет с 44 тыс. до 49,5 тыс. человек. Количество ИП и самозанятых граждан в возрасте до 35 лет на конец 1 квартала 2023 года составило 4,7 млн человек, что на 42% выше, чем за аналогичный период 2022 года.

Доля индивидуальных предпринимателей, не достигших 25 лет, среди вновь созданных ИП растет на протяжении последних 4-х лет. В настоящее время молодые предприниматели реализуют более 121 тыс. бизнес-проектов, например, в 2019 году этот показатель составлял 85 тыс. проектов.

«Сферы, которые популярны среди молодых бизнесменов: общепит, торговля, научная и техническая деятельность, информация и связь, строительство, транспортировка, гостиничный бизнес и обрабатывающее производства. В число популярных направлений также входят развитие бизнеса в интернете (создание мобильных приложений, интернет-маркетинг, SMM-стратегии и др.), участие в креативной индустрии (фотография, видеосъемка, графический и веб-дизайн и др.), производство (одежда, обувь, аксессуары, косметика и парфюмерия и др.), услуги (репетиторство, бытовая помощь, доставка еды и др.)», – рассказала Ирина Куликова.

Популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи связана с рядом причин. Во-первых, появление на рынке свободных ниш и новых возможностей в связи с импортозамещением, что требует от предпринимателей новых оригинальных идей и проектов. Во-вторых, активный процесс цифровой трансформации, в том числе и бизнеса: производство в сфере технологий, новые модели бизнес-процессов, новые технологии и способы производства. В-третьих, высокая доступность необходимой информации, технологическая грамотность, низкий финансовый порог вхождения в бизнес и льготные условия получения займов.

Кроме того, существенная роль в этом вопросе отведена мерам государственной поддержки, которые являются привлекательными для желающих начать свое дело: льготные программы кредитования, налоговые преференции, гранты, снижение административных барьеров и др.

«Например, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» бизнесмены в возрасте до 25 лет могут получить грант до 500 тыс. рублей, а в Арктической зоне сумма может достигнуть 1 млн рублей», – отметила Ирина Куликова, доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала Президентской академии, кандидат экономических наук.

Содействие в развитии своих бизнес-инициатив молодые бизнесмены могут получить более чем в 400 Центрах «Мой бизнес», где предоставляют образовательную, консультационную, финансовую, имущественную и другие виды поддержки.

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Взято отсюда.

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