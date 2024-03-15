Александр Романенко Фото: Пресс-служба ЕР

Александр Романенко считает, что на такое важное мероприятие, как выборы президента, нужно ходить всей семьей, приводить детей и внуков

Секретарь регионального отделения “Единой России”, председатель АКЗС Александр Романенко 15 марта посетил избирательный участок в барнаульской детской школе искусств №1, сообщает пресс-служба регионального отделения партии “Единая Россия”.

“Нужно иметь активную гражданскую позицию, особенно молодежи. Это будущее нашей страны, поэтому мне не безразлично, каким оно будет для моих внучек. У меня их пятеро”, – отметил Александр Романенко.

По мнению председателя АКЗС, выборы президента в нынешней внешнеполитической обстановке имеют особое значение.

“Мы видим, что происходит на международной арене, на границе с Украиной. Нацисты всех мастей пытаются помешать жителям наших новых территорий прийти на избирательные участки. Но в ходе этого голосования мы покажем, что мы одна семья и мы непобедимы. Мы изберем лидера, который поведет нашу страну дальше”, – сказал он.

Александр Романенко Фото: Пресс-служба ЕР

Романенко также призвал жителей Алтайского края исполнить свой гражданский долг, прийти на избирательные участки или проголосовать дистанционно.

“Дорогие земляки, это очень важно для каждого из нас с вами. Мы сегодня выбираем будущее нашей России, будущее наших детей и внуков”, – заключил секретарь регионального отделения “Единой России”.

Напомним, выборы президента России проходят с 15 по 17 марта 2024 года. Участки для голосования в течение трех дней будут работать с 08.00 до 20.00. На пост президента России претендуют четыре человека. За чистотой и прозрачностью выборов следят общественные наблюдатели.

Cюжет: Выборы президента РФ – 2024

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