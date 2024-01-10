Председатель БГД Галина Буевич приняла участие в расширенном аппаратном совещании

Работу городских служб в период новогодних и рождественских праздников обсудили на расширенном аппаратном совещании. Его провел первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров . В совещании приняли участие председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич , главы районных администраций, заместители главы администрации города, руководители профильных комитетов, ресурсоснабжающих предприятий, Роспотребнадзора, полиции и др.

Об итогах работы по бесперебойному обеспечению жизнедеятельности населения города в период новогодних и рождественских праздников присутствующих проинформировал заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин . Он отметил, что городские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, а также котельные города работали в штатном режиме, в течение нерабочей недели температурные графики соблюдались, перерывов в работе теплоситочников не было. Повреждения на объектах инженерной инфраструктуры, в системах канализации, газоснабжения и электросетях города также устранялись городскими службами в штатном режиме в установленные сроки. Чрезвычайных ситуаций на коммунально-энергетических сетях города в период праздников не допущено.

Андрей Федоров поблагодарил городские службы за оперативное реагирование и своевременное устранение повреждений на сетях жизнеобеспечения в период новогодних и рождественских праздников.

Об итогах проведения новогодних и рождественских мероприятий на территории города рассказал председатель комитета по культуре города Барнаула Валерий Паршков .

«Праздничные и развлекательные мероприятия в дни новогодних каникул прошли во всех муниципальных досуговых учреждениях. В барнаульском «Планетарии» продемонстрировано 27 полнокупольных программ для разных возрастных категорий, в библиотеках прошли тематические акции, различные семейные игровые программы, мастер-классы и творческие мастерские по изготовлению новогодних игрушек и поделок – пояснил Валерий Паршков.

Наиболее востребовано в дни зимних каникул среди горожан было катание на коньках. Катки были организованы в парках «Эдельвейс», «Арлекино», «Экстрим», парк культуры и отдыха «Центральный». Всего в дни новогодних праздников в Барнауле работало 18 катков, которые посетили более 11 тысяч человек.

Кроме этого, на территории города функционировали 32 хоккейные коробки, 20 лыжных баз и 8 лыжных трасс в черте города. На 10 площадках осуществлялась реализация проекта «Зимний дворовый инструктор».

Об оперативной ситуации на территории города доложил начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев . Он сообщил, что на текущей неделе в Барнауле температура воздуха будет колебаться от -1 до -20 градусов, снег прогнозируется от слабого до умеренного. На территории города ожидается ухудшение дорожной обстановки в связи с осадками и гололедными явлениями.

Взято отсюда.

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