14 марта председатель комитета по кадрам и муниципальной службе администрации города Барнаула Софья Решетникова приняла участие в качестве эксперта в Кадровом подиуме в рамках Национального чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в России». Кадровый подиум по специальности «Право и организация социального обеспечения» состоялся 14.03.2024 в профессиональном образовательном частном учреждении «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза».

Цель мероприятия – формирование у студентов представления о выбранной специальности, привлечение студентов, выпускников на муниципальную службу, ознакомление их со структурой органов местного самоуправления города, основными направлениями деятельности муниципалитета по решению вопросов местного значения.

Софья Решетникова проинформировала студентов о структуре органов местного самоуправления, направлениях деятельности, порядке поступления и преимуществах муниципальной службы, возможностях карьерного роста и гарантиях, предоставляемых муниципальным служащим.

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