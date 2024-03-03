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Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий посетил Луганскую Народную Республику

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Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий посетил Луганскую Народную Республику

Делегация ЛДПР во главе Председателем партии Леонидом Слуцким посетила Луганскую Народную Республику 1 марта 2024 года

В рамках поездки Леонид Слуцкий провел встречу со студентами и преподавателями Донбасского технического университета. На встречу пришли не только студенты, но и местные жители Алчевска, Луганска и других городов республики.

« Для меня знаково встретить первый день весны на Луганщине, работать с людьми здесь, в стенах университета, обсуждать темы, которые волнуют жителей. Важно быть здесь, а не рассуждать о людях в новых регионах из московских студий. Жаль, что некоторые мои коллеги, кандидаты в Президенты страны, не выбрались в новые регионы, где много людей с нерешёнными проблемами. Федеральный центр проявляет особое внимание к новым регионам, и те задачи, о которых говорят люди, становятся для меня и ЛДПР опорными точками движения вперёд. Люди, которые живут здесь, и есть для нас самое важное, поэтому для меня сегодня значимо быть на Луганщине, быть среди людей» , – сказал Леонид Слуцкий.

Также Леонид Слуцкий возложил цветы могиле однопартийца Михаила Филипоненко – создателя народного ополчения в ЛНР. В сентябре 2023 года Филипоненко стал депутатом Народного Совета ЛНР первого созыва от ЛДПР, занимал должность руководителя фракции Луганского регионального отделения ЛДПР. 8 ноября 2023 года в автомобиле полковника Филипоненко сработала бомба. Бывший глава Народной милиции ЛНР получил ранения, несовместимые с жизнью.

«Мы все эти месяцы свято чтим память Михаила Юрьевича, нашего брата, его убили предательским образом. Сколько бы не прошло времени, он останется с нами и всегда будет самой знаковой фигурой в истории нашего Луганского отделения. Он был нашим «до мозга костей», россиянином, элдэпээровцем и настоящим другом. Отделение ЛДПР на Луганщине растёт, крепнет, Луганская Народная Республика развивается. Мы уверены, что он всё видит и радуется, а мы молимся за спасение его души» , – сказал Леонид Слуцкий.

В ходе поездки Леонид Слуцкий посетил восстанавливающуюся после ударов ВСУ школу №51 в Луганске, здание обстреляли украинские военные в 2014-ом году. Председатель ЛДПР подчеркнул, что партия будет принимать участие в восстановлении социальных объектов и разрушенной инфраструктуры во всех новых регионах России.

« Впервые за 10 лет здесь прозвенит первый звонок для нескольких сотен детей. Дети будут обучаться в новом учебном заведении, которое будет сделано по московским стандартам. И за каждым таким объектом масса человеческих судеб. Школа, поликлиника, детская площадка, дорога – всё это архиважно. Восстановление инфраструктуры на Луганщине идёт полным ходом. Шефство над городами и посёлками новых регионов взяли и губернаторы субъектов Федерации. Мы тоже в этом участвуем, но работаем молча, это не повод для пиара. Наша задача – доходить до каждой семьи, до каждого человека. К нам поступает много вопросов масштабных, личных. Например, семья осталась без крова, мы включаемся, помогаем, таких обращений много. Мы трудимся для людей, движение к людям – наш главный курс, это и есть то, ради чего мы работаем» , – сказал Председатель ЛДПР.

Сегодня в новых регионах работают более 2 500 тысяч волонтёров ЛДПР, открыты региональные отделения ЛДПР.

«Волонтёры ЛДПР несут добро, так же, как и мы. Важно не потерять и не отсрочить поддержку федерального центра. Возвращаясь в Москву, мы продолжаем находиться в тесном контакте со всеми регионами» , – подчеркнул Председатель ЛДПР.

Во время поездки делегация ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким возложила цветы к мемориалу участников Великой Отечественной войны и мемориалу памяти рабочих Алчевского металлургического комбината, а также встретился с представителями Донецкого и Луганского региональных отделений партии.

Взято отсюда.

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