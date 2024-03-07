Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий посетил СИЗО №6

Сегодня, 6 марта, Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в преддверии Международного женского дня посетил СИЗО №6 в Москве

Леонид Слуцкий оценил условия содержания в следственном изоляторе для женщин на юго-востоке столицы, пообщался с подследственными, в том числе посетил камеры, в которых содержатся молодые матери с детьми/

«ЛДПР всегда заботилась о людях, попадающих в непростые жизненные ситуации. Защищать всех людей, вне зависимости от их статуса и жизненной ситуации, было важной частью дела Владимира Вольфовича Жириновского. Он часто посещал заключенных, вел с ними переписку и помогал. В том числе и в СИЗО №6 в Печатниках. Мы продолжим эту работу. Дело Жириновского живет!

Правда в том, что люди зачастую попадают за решетку не от хорошей жизни. В московском следственном изоляторе №6, например, маньяков и убийц нет. Люди сидят здесь в основном по подозрению в экономических преступлениях, которые не факт, что будут доказаны. И в этот период мы должны обеспечить им достойные условия содержания. Например, обеспеченные подследственные здесь могут питаться по спецменю. Но справедливо обеспечить качественным питанием всех заключенных, вне зависимости от их финансовых возможностей», – прокомментировал Председатель ЛДПР.

Леонид Слуцкий подчеркнул, что в данном следственном изоляторе содержится достаточное количество женщин находящихся из-за экономических преступлений, в основном это малые предприниматели, которые не представляют потенциальной угрозы для общества, попав за решетку не за тяжкие преступления. ЛДПР неоднократно говорила, что для малого и среднего бизнеса не должны меняться правила игры, нужно дать возможность честным путем зарабатывать деньги. Законы и правила для предпринимателей должны быть понятны и прозрачны. ЛДПР выступает за то, чтобы целью надзорных проверок стала помощь малому бизнесу, а не реализация палочной системы штрафов и посадок.

Председатель ЛДПР отметил, что любой оступившийся человек имеет право на исправление своих ошибок и у каждой осужденной женщины должен быть шанс вернуться к нормальной жизни на свободе.

«Мы в ЛДПР остаемся верны своей позиции о том, что особенно сейчас, в год семьи, нужно думать о возможной амнистии для тех, кто совершил не настолько тяжкие преступления, для тех, кто сожалеет о своих поступках, а также для тех, кто имеет несовершеннолетних детей. Решение, конечно же, принадлежит Президенту РФ, но мы уверены, что огромная и комплексная программа в рамках Федеральной акции «Год Семьи» должна включать столь гуманный шаг по отношению к многим людям, которые в настоящее время находятся в заключении», – сказал Председатель ЛДПР.

Также в ходе посещения СИЗО Леонид Слуцкий вручил сотрудникам учреждения благодарственные письма за многолетний, добросовестный труд, поздравил сотрудниц изолятора с наступающим международным женским днем, а подследственным пожелал скорейшего возвращения домой.

Взято отсюда.

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