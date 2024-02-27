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Председателем студенческого профкома стал студент ИЭиУ

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Председателем студенческого профкома стал студент ИЭиУ

В начале февраля состоялась отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации студентов АлтГТУ, на которой выбрали нового председателя. Им стал студент третьего курса направления «Менеджмент» Владимир Солощенко .

Ректор Андрей Михайлович Марков представил нового лидера студенческой организации членам Ученого совета университета: «Это правильно, что молодежным профкомом будет руководить студент. Энергичный, амбициозный, понимает студенческую аудиторию, знает о ее проблемах и говорит с ней на одном языке. Пожелаем Владимиру успехов».

По признанию Владимира, внеучебной деятельностью он начал заниматься с самого начала обучения в АлтГТУ: «Пробовал себя в разных студенческих объединениях, но закрепился в профсоюзной организации. На первом курсе возглавил профбюро института экономики и управления и становился активным участником всех проводимых мероприятий. Мою кандидатуру поддержали очень много моих знакомых, студентов, активистов. Спасибо всем за это. Буду стараться оправдать доверие».

Участие профсоюза в различных конкурсах, поддержка студентов, инициирование социальных акций – все это Владимир выделает в число первоочередных задач.

Студент говорит, что очень любит университет и институт экономики и управления: «Математика – один из моих любимых предметов, всегда занимал призовые места на различных олимпиадах. После того, как побывал на Дне открытых дверей, сомнений не осталось, что поступать будут только в Политех. Мне очень нравится преподавательский состав нашей кафедры и нашего института. Все они с огромными знаниями и опытом, а еще их отличают такие черты, как понимание и «человечность». Очень многие студенты работают, проявляют себя во внеучебной деятельности и при этом успевают в учебе. И все это благодаря поддержке наших преподавателей».

Взято отсюда.

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