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Представитель Алтайского края завоевал серебро на первенстве России по горнолыжному спорту

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Представитель Алтайского края завоевал серебро на первенстве России по горнолыжному спорту

Горнолыжник Олег Фураев, представляющий Алтайский край, стал вторым на первенстве России среди юниоров. На сахалинских склонах 15 марта спортсмены соревновались в дисциплине слалом-гигант.

В первом заезде Олег Фураев показал время 1 минуту 8,61 секунды, что было третьим результатом. До лидера Ивана Мизинцева ему не хватило почти 0,7 секунды.

Во втором заезде 15 лучших спортсменов выступали по перевернутой сетке. К старту Олега Фураева трасса была уже разбита. Тем не менее он смог показать высокий результат и даже обошел челябинца Семёна Челмакина, заняв второе место.

Взято отсюда.

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