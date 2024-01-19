Представитель США предупредила о проблемах при конфискации активов РФ

В честности, такое решение может сказаться на готовности западных центробанков хранить свои резервы за границей

Конфискация замороженных российских активов, которую обсуждают страны Группы семи (G7), связана с большим количеством проблем и не станет панацеей для Киева, пишет ТАСС со ссылкой на заявление специального представителя США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер, которое она сделала на заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

“Прежде всего необходимо понимать, что для решения этой задачи понадобится множество юристов. Никаких решений еще не принято, – приводит слова Притцкер агентство Reuters. – Если такое решение примут, то оно будет коллективным. Ошибочно думать, что оно окажет эффект панацеи. Сейчас в этом направлении прилагаются реальные усилия, но консенсус еще далеко”, – сказала представитель Соединенных Штатов.

Как отмечает информационное агентство Reuters, страны, участвующие в обсуждении вопроса, обеспокоены тем, что конфискация российских активов, которые вложены в гособлигации, номинированные в евро, долларах и фунтах, может сказаться на готовности западных центробанков хранить свои резервы за границей.

Так премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил Reuters, что в данном случае необходимо создать четкий механизм, который позволил бы передать конфискованные средства Киеву и при этом не “дестабилизировать мировую финансовую систему”.

Агентство Bloomberg сообщило 12 декабря 2023 года, что Евросоюз разработал схему использования доходов от реинвестирования замороженных суверенных активов России в интересах Украины. Согласно документу, Еврокомиссия (ЕК) планирует таким образом получить около €15 млрд до 2027 года, которые направит Киеву.

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Взято отсюда