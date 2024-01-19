реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Представитель США предупредила о проблемах при конфискации активов РФ

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Представитель США предупредила о проблемах при конфискации активов РФ

В честности, такое решение может сказаться на готовности западных центробанков хранить свои резервы за границей

Конфискация замороженных российских активов, которую обсуждают страны Группы семи (G7), связана с большим количеством проблем и не станет панацеей для Киева, пишет ТАСС со ссылкой на заявление специального представителя США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер, которое она сделала на заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

“Прежде всего необходимо понимать, что для решения этой задачи понадобится множество юристов. Никаких решений еще не принято, – приводит слова Притцкер агентство Reuters. – Если такое решение примут, то оно будет коллективным. Ошибочно думать, что оно окажет эффект панацеи. Сейчас в этом направлении прилагаются реальные усилия, но консенсус еще далеко”, – сказала представитель Соединенных Штатов.

Как отмечает информационное агентство Reuters, страны, участвующие в обсуждении вопроса, обеспокоены тем, что конфискация российских активов, которые вложены в гособлигации, номинированные в евро, долларах и фунтах, может сказаться на готовности западных центробанков хранить свои резервы за границей.

Так премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил Reuters, что в данном случае необходимо создать четкий механизм, который позволил бы передать конфискованные средства Киеву и при этом не “дестабилизировать мировую финансовую систему”.

Агентство Bloomberg сообщило 12 декабря 2023 года, что Евросоюз разработал схему использования доходов от реинвестирования замороженных суверенных активов России в интересах Украины. Согласно документу, Еврокомиссия (ЕК) планирует таким образом получить около €15 млрд до 2027 года, которые направит Киеву.

погода в районе , погода дней точный прогноз ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Обвиняемую в подрыве военкора Трепову хотят отправить в колонию на 28 лет: новости СВО за 19 января

20.01.2024

 Новости Алтай

Путин поручил кабмину нарастить вычислительные мощности суперкомпьютеров в РФ

20.01.2024

 Новости Алтай

Лавров: отношения России и Китая переживают наилучший период за всю историю

20.01.2024

 Новости Алтай

Обвинение просит для Стрелкова почти 5 лет колонии за призывы к экстремизму

20.01.2024

 Новости Алтай

“Досвидос”: Лукашенко заявил, что Белоруссия справится без западных брендов

20.01.2024

 Новости Алтай

Представитель США предупредила о проблемах при конфискации активов РФ

20.01.2024

 Происшествия

В Бийске мужчина поджег иномарку депутата за 3 млн рублей и попался полиции

20.01.2024

 Происшествия

Прокуратура запросила для Треповой* 28 лет лишения свободы

20.01.2024

 Происшествия

Суд арестовал главу узбекского землячества по делу о возбуждении ненависти

20.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске